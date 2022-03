Medida se tomaría ante el cierre de la filial del Banco de la Nación en la triple frontera desde hace más de dos meses.



El lunes en comunicación con Diario La Región, el alcalde de la localidad triple fronteriza de Isla Santa Rosa, Max Ortiz, afirmó que la filial del banco de la Nación en la isla está a punto de cerrar definitivamente. Una medida que fue recibida con rechazo por parte de la población, que asegura sentirse cada vez más menospreciada por el Estado peruano.

Como se recuerda, la entidad bancaria fue suspendida debido al asalto a mano armada que se produjo en sus instalaciones el 17 de diciembre del año pasado, altercado en que murió un efectivo policial. Un par de semanas después, ocurrieron dos atentados similares en un puesto policial de la localidad de Puerto Amelia (también en el distrito del Yaraví). En ese contexto, la gerencia general del Banco de la Nación anunció que no reactivarían la atención mientras no se cuente con las garantías de seguridad en la zona.

No obstante, el lunes 28 de febrero, el alcalde Max Ortiz afirmó haber recibido información por parte del subgerente de la Macro Región Iquitos del Banco de la Nación, Jorge Quiroz Nevado, de que la decisión desde Lima era que la filial del banco en Santa Rosa no volverá a abrirse al público.

Y es que la entidad bancaria era de gran importancia para el comercio y el día a día de los ciudadanos de esta zona del país, quienes están en desventaja por el dominio de monedas extranjeras como pesos colombianos y reales brasileros. Prueba de ello es el testimonio de un comerciante de la zona, quien avizora tener que mudarse a Leticia (Colombia) o Tabatinga (Brasil) ante la nula ayuda que recibe del Estado peruano.

“Acá la situación es insoportable. No solo es el Banco de la Nación, acá falta total presencia del Estado. Yo como comerciante debo hacer transacciones en Iquitos, enviaba dinero a mis proveedores a través del banco y funcionaba de las mil maravillas. Ahora debo enviarles a través de las casas de cambio que están haciendo un negocio redondo y cobran un montón de intereses o debo arriesgarme y llevar el dinero en efectivo en una lancha o rápido, pero me pueden asaltar como ocurre seguido por acá”, declaró el poblador.

En ese sentido, el alcalde de Santa Rosa, Max Ortiz, indica que la ciudadanía se ha planteado la idea de izar las banderas de Colombia y Brasil en señal de protesta. Asimismo, comenta que al recibir la noticia, hubo quema de llantas y plantones en la calle principal de la localidad.

“La población se pregunta entonces el porqué nosotros no pertenecemos a otra bandera porque el Estado peruano nos tiene abandonados. Ya hay algunos que están subiendo su bandera (De Colombia o Brasil), porque ya no saben a quién más pedir ayuda”, manifestó Ortiz.

La autoridad señala además que la presencia de las fuerzas armadas, como el ejército y la marina de guerra, pasa desapercibida en la zona de frontera, por lo que la desconfianza de la central del banco es justificada. Afirma que el responsable de esta situación no es nadie más que el Gobierno Nacional, pues debe ser política de Estado salvaguardar las fronteras del territorio nacional, así como dar calidad de vida a su población.

¿Cómo es posible que nos suceda esto? Nosotros estamos en la triple frontera haciendo presencia del Estado peruano, pero para el Estado no tenemos ningún valor. Prueba de esto es que el año pasado la policía colombiana detuvo a ciudadanos peruanos en Isla Corea, que es parte del Perú. Los colombianos dicen que estas islas son de ellos, yo lo advertí y nadie me hizo caso”, manifestó el funcionario.

Ante ello, Jorge Quiroz Nevado, sub gerente de la macro región Iquitos del Banco de la Nación confirmó que el problema entorno a la re apertura del banco está en la falta de seguridad, pero aclaró que no existe una orden de cierre definitivo.

Quiroz agregó que pese a los documentos que se emitió a los ministerios de Defensa y del Interior en coordinación con el prefecto de Loreto, Raúl Rosales, no se tiene una respuesta hasta la fecha. Resaltó que mientras tanto, no se puede poner en riesgo la vida humana enviando personal a la zona fronteriza. (A. Padilla)