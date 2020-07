Ciudadano denuncia a Servicentro Max

Porque el desagüe de dicha empresa perjudica a su vivienda

Jesús Velásquez Julián es un indignado poblador cuya vivienda queda a espaldas del conocido Servicentro Max, ubicado en la Av. La Participación, y quien denuncia que el desagüe de dicha vivienda va a desembocar en su huerta, causándole severos perjuicios.

Velásquez detalla que este inconveniente viene presentándose desde el mes de enero del presente año, y desde ese entonces tienen que soportar olores nauseabundos que impregnan todo su domicilio, afectando la tranquilidad y salud de su familia.

Lo peor de todo es que, en los días de fuerte lluvia el desagüe de la empresa colapsa y ocasiona que la vivienda de Jesús Velásquez termine inunda con aguas residuales.

El ciudadano señala que ya se apersonó en varias oportunidades al despacho de los propietarios de la mencionada empresa, y que estos incuso mandaron a una persona para verificar lo que ocurría, y se comprometieron en darles una solución, pero, dicha solución no se hace realidad hasta el día de hoy.

“Yo ya me fui dos veces a pedir que por lo menos desvíen su desagüe al dueño del grifo Max, pero nada, no me hace caso, y por culpa de ellos ya son varias veces que nos hemos inundado”, expresó mortificado.

(R. Graicht)