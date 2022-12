Pidió a la población tener cuidado al momento de retirar dinero

Una ciudadana, denunció a través de sus redes sociales que delincuentes pretendieron robarle su tarjeta al momento que acudió a retirar dinero de un cajero automático de la entidad financiera Caja Maynas ubicada en la avenida José Abelardo Quiñones en el distrito de San Juan Bautista.



De acuerdo con la señorita, su tarjeta se quedó atorada, luego de revisar encontró un mecanismo que provocó que se trabara y tras retirarlo consiguió recuperar su tarjeta. Luego de tomar una fotografía del objeto que retuvo su tarjeta, publicó en su Facebook lo ocurrido y pidió a la población tener mucho cuidado. De acuerdo con especialistas de la Policía Nacional, se trató de la modalidad de robo “cintillo” que consiste en colocar un objeto en la ranura de ingreso de la tarjeta del cajero automático, que suele estar acompañado de una pequeña cámara que registra la contraseña del usuario.

“El usuario realiza su retiro normal, pero al finalizar la tarjeta no puede salir. Es ahí donde uno se retira para llamar a la entidad financiera y pedir el bloqueo de la tarjeta, pero en ese mismo instante los delincuentes aparecen para sacar la tarjeta y retirar lo que tenga en saldo” expresó un especialista de la policía.

Para evitar esta modalidad de robo, los especialistas recomiendan llamar al callcenter de la entidad financiera y no retirarse del cajero hasta no haber bloqueado la tarjeta o suspender el uso de la tarjeta a través de las aplicaciones móviles, hasta que pueda conseguir una nueva.

“A veces por retirarnos del lugar, pasan minutos hasta poder bloquear la tarjeta y eso es suficiente para que los delincuentes se lleven todo el dinero que tienes ahorrado en tus cuentas” refirió el efectivo policial.