Denuncian que personal del puesto de control “Yarana” los maltrata y les quita sus productos maderables.



¡Nosotros cuidamos el agua que se toma!”. “¡Ochoa escucha el Nanay está en la lucha! “¡Afuera los coimeros, que se vayan de Yarana!”

Eran algunas de las arengas que los cientos de comuneros de la Cuenca del Nanay, iban haciendo al caminar desde la localidad de Santa Clara, Av. Abelardo Quiñones e ingreso a la sede principal del gobierno regional de Loreto, en protesta porque los miembros de la Marina destacados en el puesto de control de “Yarana”, les vienen quitando sus productos maderables. Siendo qué a los dueños de las dragas, no les quitan el combustible para la minería ilegal.

Nan Guevara Ruiz, presidente de la federación del Alto Nanay, Pintuyacu, Chambira y Bajo Nanay, habló sobre la medida de lucha emprendida.

“Los miembros de la Marina que están en la base de “Yarana”, nos vienen quitando nuestros productos maderables y no solo eso, nos maltratan, están vulnerando nuestros derechos.

Pedimos a la gerencia de recursos forestales (Gerfor) que haga una visita y vea la realidad de las comunidades para que nos ayuden. Ver cómo sacar una ordenanza, un dictamen o un permiso forestal. Que atienda toda nuestra plataforma de lucha.

Hay tantas necesidades y atropellos que vienen sufriendo nuestras 33 comunidades en la cuenca del Alto Nanay. Ese control de Yarana a nosotros no nos sirve para nada, que se vayan a donde deben irse. Hacen lo que quieren abusando del pueblo” dijo Guevara.

Luego de la protesta en el frontis del gobierno regional, Oscar Llapapasca, coordinó con el regidor de la municipalidad de Alto Nanay, Jairo Rengifo, para que pasen a un diálogo. Molestó a muchos de los dirigentes que no querían dejarlos entrar, como Valentín Pacaya, juez de paz de “Samito”.

“Hace lo que quiere por ser regidor. Nosotros tuvimos un acuerdo en “Samito” cuando se elaboró la plataforma de lucha. Indicando que iban a entrar autoridades de las 4 cuencas y ahora él quiere elegir a su antojo” se quejó Valentín. Al ver esa protesta, el regidor pidió que también pase al diálogo.

Entre los comuneros que también protestaban, se vio al Prof. José Manuyama, defensor de la cuenca del Nanay e integrante del Comité del Agua.

“Esto pasa por no combatir la minería ilegal en forma absoluta. En vez de erradicar de una sola interdicción, lo que han hecho es poner un puesto de control en “Yarana”. Ahí permiten pasar el combustible para las dragas que sacan oro y a la población le terminan quitando sus productos. No cumple su función y más bien incrementa la corrupción.

El tema no es solo el control, sino el abandono total en que está sumida la cuenca del Nanay. Si el Estado erradicaría en forma completa la minería ilegal, no se necesitaría el control en “Yarana”. Exigimos que haya una sola interdicción para que acaben con la minería ilegal. Ese control al final no sirve para nada porque el combustible para los ilegales continúa pasando” habló Manuyama.