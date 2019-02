Desde el año 2001, la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), cuenta con una moderna infraestructura ubicada en el Centro de Investigación y Enseñanza Forestal (CIEFOR) Puerto Almendra, a 21 km de la ciudad de Iquitos. Ofrece al estudiante mejores condiciones para su formación teórica y práctica, la que es complementada con los bosques naturales, las plantaciones forestales y las plantaciones agroforestales del CIEFOR, así como con el vivero forestal, la planta de aserrío y el taller carpintería.

Los objetivos del CIEFOR Puerto Almendra, son: el desarrollo de la investigación científica, tecnológica y educativa, el mejoramiento de la docencia de pre y postgrado, la formación y entrenamiento de recursos humanos y la difusión de las ciencias forestales, ecológicas, biológicas, ambientales y educativas que demanden los planes del desarrollo socioeconómico sustentable de la región amazónica peruana que, contribuyan a la lucha contra la pobreza, la seguridad alimentaria y la independencia científica y tecnológica local, regional y nacional. La experiencia en investigación desarrolladas en el CIEFOR permite la transferencia de tecnología hacia diferentes sectores de estado peruano y privados.

Dentro las instalaciones del CIEFOR Puerto Almendra, se han desarrollado múltiples proyectos de investigación y tesis con relevancia científica a nivel nacional e internacional, por mencionar algunas presentamos la siguiente lista. Publicaciones nacionales: 1. “Estructura, composición, crecimiento y potencial del bosque aluvial del río Nanay, Iquitos – Perú, con fines de manejo sostenible” tesis de doctorado. Tello E. R. 2. “Dinámica en la biometría y el secuestro de carbono de un bosque aprovechado”, de Rojas Tuanama, Rildo. 3. “Valor económico del volumen maderable y dióxido de carbono fijado en árboles por clase diamétrica”, de Pinedo Cruz, William. 4. “Dinámica en la biometría y el secuestro de carbono de un bosque aprovechado”, de Rojas Tuanama, Rildo.

También: 5. “Tasa de crecimiento y sobrevivencia de brinzales de especies forestales en bosques primarios inundables del río Nanay”, de Bardales Meléndez, Juan De La Cruz. 6. Educación ambiental y actitudes en los hábitos de aprovechamiento de los recursos forestales”, de Alegría Muñoz, Waldemar. 7. Conservación y viabilidad en semillas de Cedrelinga cateniformis Ducke (tornillo) en diferentes condiciones de almacenamiento”, de Maury Laura, Ángel Eduardo, etc.

Todo ello fue publicado en revistas científicas internacionales y libros como: 1. Chapter 14. Structure, Composition, Groth, and potential of the forest in temporary or Periodically Flooding Forests by Sewage, Near Iquitos, 220-275 p. In. Igapó (Black wáter flooded forest) of the Amazon Basin. 2018. Editor Randal W. Myster. Springer Nature Switzerland; 2. T. Pacheco G, R. Tello E, H. Valderrama F, M. Pacheco C, J.D. Urquiza M, I. Nuñez P. Characterization of Structural Diversity of Forest in the Sedimentation Zone of a Meander of the Nanay River, Iquitos, Peru ISBN: 978-84-685-0168-0,2017; 3. Muhr J, Angert A, Negrón-Juárez RI, Muñoz WA, Kraemer G, Chambers JQ, Trumbore SE. Carbon dioxide emitted from live stems of tropical trees is several years old 2013 Tree Physiology; 4. A. Angert, J. Muhr, R. Negron Juarez, W. Alegria Muñoz, G. Kraemer, J. Ramirez Santillan, E. Barkan, S. Mazeh,J. Q. Chambers, and S. E. Trumbore. Internal respiration of Amazon tree stems greatly exceeds external CO2 efflux. 2012 Biogeosciences; 5. A. Angert, J. Muhr, R. Negron Juarez, W. Alegria Muñoz, G. Kraemer, J. Ramirez Santillan, J. Q. Chambers,and S. E. Trumbore. The contribution of respiration in tree stems to the Dole Effect 2012 Biogeosciences.