En memoria de niño que murió atropellado en Trujillo

Un grupo de ciclistas se reunieron en la Plaza de Armas de Iquitos para realizar una vigilia y luego una movilización en memoria de Lance Ramírez, el niño campeón en ciclismo que falleció atropellado en Trujillo.

Esta manifestación fue aprovechada por los ciclistas para pedir apoyo al Estado, para que implementen ciclovías seguras, para pedir a los conductores que respeten al ciclista y por la campaña “ni un ciclista menos”

“Queremos ser respetados por los conductores, queremos que el gobierno central y regional nos tome en cuenta. Hay un niño, campeón de ciclismo en su categoría que fue atropellado y no queremos más muertes. Exigimos una ciclovía para cada uno de nosotros que no contaminamos el medio ambiente. Exigimos respeto sobre todo”, dijo Cinthia Dávila, seleccionada peruana de ciclismo.

Está manifestación se realizó con un minuto de silencio con arengas y portando cada uno de los ciclistas una pancarta y una vela.

La movilización estuvo acompañado en todo momento por personal de la Policía Nacional y de la compañía de bomberos de Iquitos. (C. Ampuero)