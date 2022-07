Ganó un Premio Nacional de Cultura, el máximo galardón entregado por el estado peruano en este campo (2012).

Ilustre loretano que a través de su arte pone en vitrina a Iquitos y la Amazonia ante los ojos del mundo.



Christián Bendayán es el hijo predilecto de Iquitos, no hemos encontrado un artista con las bondades y características que haya traspasado tantas veces las fronteras del país llevando en sus lienzos la Amazonia y la ciudad decimonónica del oriente peruano en su conjunto.

Ha publicado más de una decena de libros y videos en torno al arte amazónico y ha sido curador de más de 50 exposiciones. Su arte es iconoclasta y contestatario ante una realidad social que nos envuelve en años de letargo y olvido; Bendayán revalora las comunidades originarias, las poblaciones vulnerables: niños y niñas de las calles o de Belén, así como prostitutas, homosexuales o transexuales habitan sus lienzos, el misticismo y la belleza arquitectónica de Iquitos caracterizada por los azulejos que son parte de la evolución urbanística de la ciudad amazónica.

La carrera de Bendayán es exitosa, con una humildad y talento innato. Es comparado con César Calvo de Araújo, hoy puede estar prestando atención a un lugareño en la comunidad de Pevas o escuchando “Amiga” de Bosé, en una mesa del “Refugio”, de Morona Cocha y horas más tarde, estrechando la mano de un mandatario, pues transita entre disímiles realidades sociales y espacios culturales, que alimentan por igual su imaginario.

Ganó un Premio Nacional de Cultura, el máximo galardón entregado por el estado peruano en este campo (2012), representó al Perú en la Bienal del Mercosur (Brasil 2001), en la Bienal de Valencia (España, 2007), en la Trienal de Chile (2009), en la Bienal de Curitiba (Brasil, 2011) y en la 58° Bienal de Arte de Venecia (2019) la más prestigiosa del mundo; en esta bienal, el arte amazónico se conoció con “Indios antropófagos”, este proyecto artístico los críticos internacionales y el jurado, la consideraron entre las cinco mejores de 96 países.

A comienzos de este año, triunfó en México con una muestra titulada “Purga” en el Museo de Arte de Guadalajara, la cual ha sido visitada por más de 12,000 personas, considerada como una obra monumental, para luego viajar a la Gran Manzana, presentando en Nueva York, su muestra unipersonal “Selfie/Nobody is my name” en “Revolver Galería”, la que presenta trabajos en óleo sobre lienzo, pintura sobre mayólica e instalaciones de estilo collage en cajas entomológicas con fotografías y mariposas.

Las piezas destacan la influencia europea en nuestra ciudad, los coloridos azulejos que revestían las fachadas de las casonas de la zona monumental, la casa de hierro, el malecón de Iquitos que alguna vez lo pintó el alemán Otto Michael a finales del siglo XIX con la belleza arquitectónica de la casa Núñez, la factorìa, la casa Strassberger, la casa Borges y la casa Vaca Diez.

Hace poco estuvo en Bretaña, Francia invitado a participar de dos residencias artísticas por más de 30 días, dio conferencias para alumnos de maestría de la Universidad La Sorbona, clases para niños y niñas preocupados por el medio ambiente y la naturaleza, fue entrevistado por la prensa de Ouest France (el diario de más tiraje en Francia y que cuenta con más de 500,000 suscriptores).

Para cerrar este mes de junio, el Moderna Museet de Estocolmo, que es un museo de arte moderno y contemporáneo que cuenta con piezas de Picasso, Salvador Dalí, Robert Rauschenberg, Irvin Penn entre otros grandes artistas acaba de adquirir la pieza “Selfie Trans-Amazónico” (2022), que fue exhibida en Nueva York. Según palabras de Hendrik Folkerts, curador del Moderna Musset: “La exquisita pintura de Christian Bendayán, “Selfie Trans-Amazónico” (2022), está pintada a mano en azulejos de cerámica.

Una poderosa propuesta en la auto-representación de la población indígena del Amazonas, la obra incluso abarca una crítica y celebratoria nueva iconográfica queer”. Podemos celebrar que este ilustre loretano a través de su arte, puso en vitrina a Iquitos y la Amazonia ante los ojos del mundo y desde hace años atrás, viene enarbolando la bandera peruana en los diferentes países que visita. Como dijo Ciro Alegría, “la última batalla para conquistar la selva tiene que ser dada por la cultura”.