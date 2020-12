Chofer pierde el control de su camioneta y se despista por escaleras

Hecho ocurrió en el distrito de Belén y no hubo daños personales

Milagro en Navidad. Algunos malos conductores no cumplieron a cabalidad el toque de queda y en este caso, el resultado casi termina en una tragedia.

Una camioneta modelo “Oroch”, de color verde petróleo con número de placa M4N-426, según registros públicos, que pertenece a la empresa “Servicios Generales & Soluciones Climáticos Redox SRL”, protagonizó un accidente de tránsito que afortunadamente no terminó con personas lesionadas.

Este vehículo se despistó, ayer en horas de la madrugada, por las escaleras de concreto que conduce hasta la zona baja del distrito de Belén. La camioneta fue a impactar contra el muro y la fachada de una casa, felizmente no había nadie en la vereda y nadie se encontraba caminando por el lugar donde ocurrió el accidente.

Afortunadamente el chofer y su acompañante no sufrieron rasguño alguno y la policía no descarta que ambos habrían estado bajo los efectos del alcohol.

Según testigos, el vehículo se trasladaba a excesiva velocidad. Aparentemente el conductor hizo una maniobra temeraria y giró hacia donde se encontraba la escalera de concreto, terminando bajo 100 metros de distancia de la calle 16 de julio.

Minutos después llegaron agentes de la comisaría de Belén, quienes retiraron a los curiosos del lugar y procedieron a la intervención de las dos personas que se habían salvado de la muerte. Ambos fueron trasladados hasta la dependencia policial en donde se iniciarán las investigaciones respectivas y procederán al peritaje respectivo para determinar responsabilidades. (C. Ampuero)