Publicidad

Abrieron proceso disciplinario al jefe de DGP Luis Reátegui.



Luis Reátegui, habría convertido en “juerguerillos” como los llama, ya que pedía aportes que muchas veces los trabajadores no querían dar.

Pero que por miedo a represalias que ya habían tomado contra otros trabajadores, terminaban pagando las cuotas solicitadas para las reuniones de fechas especiales o de cumpleaños, tal como lo denunció la trabajadora Sandra Chumpitaz, ante el ministerio público.

Se conoció que luego de la denuncia pública contra el mencionado Reátegui Dávila, la dirección de educación le abrió proceso disciplinario. Pero ello no sería suficiente porque únicamente daría pie para que lo cambien de área en la DREL, cuando lo que ha estado haciendo es grave.

El director de gestión pedagógica, prácticamente es el jefe de los directores de las Ugel de toda la región. Casi el segundo en la escalera jerárquica después de la directora Linda Angulo Bartra.

Preside la comisión de contratos CAS, así como otras comisiones de importancia al interior de la DREL. Mientras dure su proceso de investigación, bien podrían trasladarlo a otra área donde no tenga ninguna pisca de autoridad sobre el personal que labora en esa institución regional.

A este medio de comunicación hicieron llegar algunos chats del 15 de marzo 2021 y fotos de algunos trabajadores en celebraciones.

En los chats pedía colaboración para comprar regalos en cumpleaños y en fiestas especiales como Navidad. Los que no estaban de acuerdo, se atenían a las consecuencias. Incluso enviaban formularios al grupo donde les preguntaban qué gustaría comer en la fecha, si participarían o no, los montos a pagar. Todo.

En buena hora que colocaron una denuncia para que toda esa presión haya caído y ya no maltraten al personal de educación. Queda una interrogante: ¿si así pedían a los trabajadores cuánto pedirían a los directores de Ugel de Loreto que manejan millones de soles al año?