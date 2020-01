En la ruta del Oleoducto Nor Peruano (ONP) está un enorme territorio de nuestra región Loreto y por tanto necesitamos que nos garanticen que ya no habrá más derrames del crudo de petróleo que contamina nuestra naturaleza: ríos, cochas, quebradas, así como los bosques y los animales.

Para ello se inició tras varios derrames la reparación de las partes afectadas. Es decir las que fueron identificadas porque ya había ocurrido el derrame. Pero, sabemos que luego de más de 40 años de uso y sin el debido mantenimiento que en un tiempo no se hizo al ONP, este ducto es un permanente riesgo.

Hace poco hubo otro derrame donde ya no se habló de atentado o provocado por la mano de personas, por lo que se asume que fue por el desgaste del Oleoducto que sigue ocasionando daños al medio natural que es nuestro mayor tesoro, pero lamentablemente se va contaminando.

Estamos iniciando este nuevo año 2020 y con registro de cero derrames de crudo de petróleo. ¿Qué nos deparará en ese tema este año? esperamos que se mantenga así: en cero derrames a fin que no sigamos perdiendo más riqueza de nuestra biodiversidad, ya que si bien afecta directamente a las comunidades nativas o mestizas cercanas al evento, en realidad perdemos todos en la región.

Algo que nos ha tenido en cierta tensión sobre este tema es en relación a la motivación de los derrames. Por un lado, han estado manos extrañas ocasionando el daño al ONP, y por otro lado, lo antiguo que ha sido otra causa de los accidentes.

Nada nos garantiza que lo uno o lo otro vaya a ocurrir o no, es por eso importante que se siga mejorando el monitoreo del ducto en sus tramos más críticos, asegurando que no vaya a ocurrir algún deslizamiento del crudo por averías producto de lo vetusto en que está.

En cuanto a los accidentes provocados por la mano del hombre es importante que se ponga en conocimiento de todos los habitantes de las comunidades cercanas, que atentar contra un bien del Estado, más aún de esa magnitud es un grave delito, pero también deben estar atentos a gente extraña que pueda aparecer por sus zonas, porque podría estar relacionada contra un atentado al ducto.

Todos tendremos que ser celosos guardianes de este bien público, pero también se debe tener en cuenta una renovación del Oleoducto, ya que si se compromete unos 40 años más de explotación petrolera y no se renueva, pensamos que podríamos correr enorme riesgo que se siga afectando el medio ambiente con más derrames.