Declara Agustín Novoa, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Dirección de la Producción.

Tal como se había percibido y dicho la semana pasada, la ceremonia desarrollada en el gobierno regional que contó con la presencia del gobernador frente a los trabajadores y dirigentes de diversos sectores públicos, únicamente habría servido para que el gobernador señale al acto como un “acto histórico”, respecto a una negociación colectiva que solo estaba plasmada en un papel, sin tener nada concreto.

“La comisión encargada de llevar a cabo la elaboración de la resolución firmada por el gobernador, no la está viabilizando, ni siquiera la empiezan. Nosotros vamos a buscar a la comisión y nos hacen esperar horas, no nos atienden, nos engañan. Pasa el tiempo y no cumplen con nosotros respecto a la resolución de negociación colectiva.

Me parece que la actividad fue únicamente para que el gobernador tenga presencia con los trabajadores, nada más. La resolución contendría la nivelación de sueldos de los trabajadores de varios sectores, con los sueldos de los trabajadores que trabajan en la sede del gobierno regional.

Por ejemplo; el incentivo laboral para un técnico del gorel es de 1,525 soles, mientras que un técnico de la dirección de la producción gana solo 850 soles como incentivo. Pese a que nosotros pertenecemos a la ejecutoria uno del pliego 453 y ni así nos atienden.

Hay funcionarios que se oponen a que se dé la nivelación y no sabemos por qué. Ellos dicen que por la ley de presupuesto eso está prohibido y ¿por qué entonces en otras regiones sí se da? Es que en otras partes sí trabajan y se preocupan por los trabajadores y envían las mejoras de toda su gente para el próximo presupuesto. Acá nos tienen con la negociación colectiva que ni siquiera se está viabilizando.

El gerente general ahora pide más documentos para trámites, planificación, recursos humanos, hasta hay funcionarios de contabilidad que se oponen a esto pese a haber presupuesto. No quieren viabilizar nada, nos sentimos engañados, burlados, estafados”, dijo el dirigente.

De otro lado, existe actualmente un problema, ya que la entidad regional no estaría pagando las AFP de los trabajadores, lo que les estaría perjudicando hondamente. “Lo que he recomendado a los trabajadores es que saquen sus extractos de las AFP y con eso tramiten y pidan explicaciones al gobierno regional del por qué no les están pagando”, concluyó Novoa.