Cuenta con un registro aproximado de 500 pacientes que ahora viven en incertidumbre total.

Dr. Wilbert Mamani, ya se fue de Iquitos, nadie lo ha reemplazado hasta la fecha.



Pero lo más triste que se ha conocido el día de ayer es que la doctora Milagros Quiroz, profesional de EsSalud que estuvo haciendo las mezclas para las quimioterapias de los pacientes, se retira de ese centro el próximo martes 5 de octubre.

Le ha enviado su Currículo Vitae a la directora Joycy Rojas, para atender unas horas los días martes y jueves, pero la directora aún no le ha dado respuesta. Como si se tratara de un servicio simple, no complejo como es el cáncer. Si no hay presupuesto, para eso son los altos cargos, para hacer gestión y solucionar el problema.

En lo que va de este año han ingresado 86 casos con indicios de cáncer. Por año diagnostican un aproximado de 120 personas afectadas con ese mal. Por lo que existe una lista de unos 500 a 600 pacientes.

¿Por qué se va la doctora Milagros Quiroz? Porque ella es una profesional que pertenece a la planta de EsSalud, pero como en EsSalud no había la cabina de flujo para las mezclas, se hizo un convenio con el hospital regional para que las haga ahí. Ahora EsSalud ya cuenta con dicha cabina donde harán los preparados oncológicos para los asegurados.

Ella pese a ser un trabajo intenso el que desarrollaba, no contaba con apoyo para hacerlo más llevadero, lo que sin duda debe haberla agotado. Hoy el centro se ha quedado con el médico hematólogo Luis Arteaga y una profesional de enfermería.

El panorama es desolador. Ver las sillas de los pacientes oncológicos vacías, las mismas que antes estaban llenas, lastima demasiado. Mucho más ver cómo se arrojan millones de soles en arreglar calles, en vez de atender la salud de las personas. Si todos mueren ¿qué personas van a caminar por las calles millonarias de Iquitos?