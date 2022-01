A fin de prevenir y que los pacientes no repleten los hospitales donde el contagio se expande grandemente.



Desde ayer empezó a funcionar el centro de atención temporal Kanatari (Punchana), así como otros 9 puntos de salud a fin que las personas que tengan síntomas covid, no abarroten los hospitales y el contagio sea masivo. Tal como ocurrió en la primera y segunda ola.

Según información oficial de Diresa, en lo que va del año ya hay más de 2 mil casos covid variante ómicron en Loreto. De 15 muestras procesadas, el 100% ha dado resultado positivo a la variante ómicron. Ese virus es el que viene circulando en la ciudad de Iquitos.

En todos los hospitales hay unas 20 personas hospitalizadas. En el centro modular del regional, hay 8 pacientes internados, en UCI hay 4 personas. Se espera que no haya víctimas que lamentar más adelante.

Por eso es que ahora se han habilitado varios puntos de prevención y atención temprana. No hay que olvidar que en las olas anteriores personas que no necesitaban de mayor atención, se iban a los hospitales. Eso ahora no se quiere, sino hacer un trabajo preventivo en los centros de atención temporal que cuentan con todo lo necesario y atienden las 24 horas del día.

La Dra. Bersy Sánchez, es la responsable del centro Kanatari, quien habló de la atención a brindar a los pacientes. “Acá lo que se hace es estabilizar a los pacientes, se les hace toma de muestras para ver si tiene o no los síntomas. Trabajamos con pruebas moleculares y antígenas.

Lo más importante son las medidas preventivas porque no todos llegan a un estado grave. Hay que recalcar que no vayan a las farmacias para automedicarse, si no que vengan acá que contamos con todo un equipo de profesionales de la salud.

Hay enfermeras, dos técnicos, tecnólogo para laboratorio, farmacia y biólogo. El servicio es totalmente gratuito. Primero se le ve la saturación, sus funciones básicas, la frecuencia respiratoria. Se hace la toma de muestras, ya sea positivo o negativo, pasa a consulta médica.

Ahí se evalúa si se queda en una sala de observación, se le estabiliza al paciente, luego va a su casa o se refiere al hospital. Hay oxígeno disponible y concentradores” mencionó la doctora Sánchez.