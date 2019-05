Centro de salud de Indiana sobrevive con camas oxidadas y colchones rotos

Máquina de odontología está malograda desde hace un año.

Lo que se pudo constatar en la última visita realizada a ese distrito, que si bien es cierto viene ampliando su atención intercultural gracias a UNICEF y Salud Sin Límites, por otro lado, está carente de equipos y de camas adecuadas para recibir a los pacientes de hospitalización. Cuentan con camas muy oxidadas, colchones rotos y viejos, sin sábanas, así como el aparato de odontología que hace un año no es reparado, entre otras falencias.

La directora del centro Maura Pachas Pinedo, nos habla de esas necesidades, rescatando la existencia de la “Casa Materna”, que alberga a las madres gestantes que llegan del interior de ese distrito. “Esta parte que está en buenas condiciones es para las que llegan del interior, ya que muchas veces no tienen familia acá. En cuanto al área de implementación de hospitalización, estamos en espera que Diresa nos implemente, ya le hemos hecho llegar un documento desde enero.

En verdad, las camas que están ahí es porque hace años donó la clínica Ana Sthal, pero ya necesitan ser renovadas, están en malas condiciones, más qué podemos hacer. Igual necesitamos de dos médicos de planta, antes llegó una doctora estuvo dos días y se fue, luego otro que en el camino se arrepintió. Necesitamos de planta, contamos con algunos Serumistas que nos apoyan y dos obstetras”, expresó la directora.

Por su parte, el técnico en enfermería señaló que el centro recibía al día a unos 50 pacientes, más eran madres con sus hijos y adultos mayores, todos son atendidos por dos médicos. “Acá hay muchas necesidades, muchas carencias, ustedes ven esos colchones rotos, sin sábanas. Acá hacemos lo que podemos para que el paciente se sienta cómodo. El área de odontología cuenta con equipos obsoletos, la compresora está malograda”, contó.

En efecto la profesional de la UNAP en odontología, por hoy serumista, Brenda Ruiz Pinedo, mencionó que hace un año que no funciona, por lo tanto, no hacen reparaciones dentales. “Lo que hacemos acá es fluorización, extracciones, exámenes a niños, cuando vienen por reparaciones, son derivados a Iquitos. Atendemos a unas 10 personas diarias, se ha comunicado el problema a la dirección de salud, pero no hay respuesta aún”, concluyó.