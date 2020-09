Centro Artesanal Anaconda sigue esperando apoyo de las autoridades

Hace 22 años que se mudaron a la zona baja del bulevar.



El Centro Artesanal Anaconda es la maloca donde muchos artesanos cuentan con un puesto de venta para su trabajo diario desde hace 22 años.

Dicho lugar que hoy no solamente se encuentra vacío y olvidado por sus clientes, sino también por las autoridades de turno que no tienen interés en lo mínimo por ayudar, necesita de un mejoramiento lo más pronto posible para hacerlo atractivo visualmente.

Flora Manihuari, presidenta de la asociación de artesanos expresó su molestia tras llevar tanto tiempo pidiendo apoyo al gobierno regional y municipalidad, pero hasta el día de hoy nadie parece tomarla en cuenta.

“Yo he metido mis papales solicitando materiales para la refacción desde el mes de junio y me tienen con el cuento que no hay presupuesto y realmente lo necesitamos. La última vez llegué hasta ORPAC (oficina de participación ciudadana) y desde ese entonces hasta el día de hoy nos vienen paseando” dijo Flora.

Cabe resaltar que Anaconda solía ser un lugar muy visitado por turistas y ciudadanos que durante su paseo por el bulevar (otro lugar en olvido) se decidían a dar una vuelta para apreciar la linda artesanía en la maloca y comprar algunos productos.

Hoy en día los vendedores tratan de sostenerse como pueden, literalmente, pues los palos que sostienen el lugar se encuentran deteriorados por el paso del tiempo y más ahora con el duro golpe de la pandemia, muchos puestos se vieron obligados a cerrar.

“Yo no me voy a querer sorprender a nadie y siempre que hago gestiones hablo por todos mis compañeros del centro artesanal Anaconda. Queremos una mejoría urgente para el lugar y hasta el día de hoy no tenemos respuesta” agregó la presidenta.

Iquitos no deja de ser una ciudad maravillosa aun con todas sus carencias, sin embargo, necesitamos que las autoridades correspondientes hagan algo más por la ciudad que sentarse en su escritorio y sonreír en fotos de algún evento.

Necesitamos que atiendan el clamor y las necesidades del pueblo que a fin de cuentas fue quien los eligió y que hoy más que nunca los necesita. Para que así, no siga siendo una ciudad bella solo por su naturaleza.

(Micaela).