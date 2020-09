“Cementerio” Covid se viene desmoronando

Familiares se muestran indignados y exigen exhumaciones cuanto antes.



Tienen todo lo que manda el protocolo para sacar los cuerpos de sus seres queridos y llevarlos a un verdadero campo santo.

Siguen los plantones frente al poder judicial para sensibilizar a magistrados.

Ya no resisten más. Los meses pasan y ellos no pueden sacar del mal llamado “cementerio covid” los cuerpos inertes de sus seres amados que murieron en la época crítica de la pandemia.

Época en que “se daban media vuelta” a conseguir medicina u oxígeno y cuando retornaban después de un inmenso esfuerzo; ya no encontraban a sus amados familiares. Habían muerto y los habían llevado a un depósito envueltos en bolsas negras y de ahí al cementerio.

Desde hace días vienen haciendo plantones frente al poder judicial para sensibilizar a los magistrados a fin que ordenen a la dirección de salud, dar pase para la exhumación de los cuerpos y así sean llevados a un verdadero campo santo.

Y es que no aguantan ver cómo se viene desmoronando ese terreno gredoso, sellado con una aplanadora donde han colocado estacas con número aparentemente del cadáver ahí enterrado.

Gean Angulo Rodríguez, cuenta que un 25 de abril llevó en sus brazos a su suegro hasta el seguro, luego salió a conseguir insumos y al retornar, ya no estaba.

“El 25 de abril 2020 yo mismo llevé en mis brazos hasta el seguro a mi suegro, cuando lo dejé porque me mandaron a buscar oxígeno y regresé ya nadie me daba razón de mi suegro. En la noche me dijeron que lo llevarían a un cementerio oficial y en resumen fue falso. Fueron botados en ese sitio y no lo podemos permitir, por eso es nuestra lucha.

Nosotros ya tenemos los nichos, las bolsas térmicas reglamentarias, los protectores de seguridad. Solo estamos en espera que un juez civil nos acepte el pedido, la ley nos asiste porque ese lugar no es un cementerio es un descampado donde han tirado a más de 400 personas. Y ahora siguen enterrando ahí a gente, ya no por covid, pero les dicen que es covid.

Nuestros familiares fueron botados en ese descampado, en ese mal llamado cementerio covid. Ayer (jueves) el comité estuvo presente ahí y hemos constatado como ese terreno se viene desbarrancando por todos lados y tiene “ojos de agua” que serán muchos más con las lluvias. Es muy doloroso e indignante ver todo aquello.

Es un crimen lo que ha cometido el gobernador Ochoa, el haber mandado a botar en fosas comunes y en bolsas de plástico negro, bolsas de basura a personas. Estamos en contra de eso por ello exigimos un entierro digno para nuestros familiares” habló claro el deudo.

Por su parte, Mónica Sandoval Ríos, hija del conocido comunicador “Chocherita Sandoval”, denunció que ella dejó a su padre un 28 de abril en el seguro y que después ya no la dejaron verlo, además que también cayó mal con el virus.

“Después que murió yo recibí una llamada indicando que mi papá iba a ser cremado. No me confié y salí como loca a averiguar a “Jardines del Edén”, encontré a gente gritando que los estaban engañando porque los estaban arrojando en ese terreno covid. Y así fue.

De ahí viene mi indignación y mi lucha, yo no soy política, yo soy una ama de casa molesta porque yo le ofrecía a mi padre que cuando muriera le llevaría a una tumba bien arreglada donde visitarlo siempre. No pertenezco a ningún partido político, soy una ama de casa que busca a su padre, nada más” concluyó.

Finalmente, el Abogado Pablo Casuso, amplía el panorama respecto a cómo está la situación en estos instantes.

“La demanda ya fue ingresada al juzgado contencioso administrativo, estamos dentro del plazo para que califique. Hemos solicitado una cita con el presidente de la corte superior de justicia Dr. Javier Sologuren, para explicarle el motivo de nuestra presencia en la plaza. Queremos pedirle que disponga se agilice el trámite de la demanda por la naturaleza misma del problema social” dijo.

En resumen, señalan que como Diresa no respondió en el plazo esperado, ahora el poder judicial debe mandarle a que dé luz verde a la exhumación de los cuerpos inertes de aquellas personas por las que reclaman sus seres queridos.