Médico Luis Quevedo Rossi

Cuerpo Médico me propuso como candidato a la Gerencia de la Red Asistencial de EsSalud Loreto.

Luego que la presidencia ejecutiva del seguro social del Perú, a cargo de la señora Fiorella Molinelli Aristondo, emita el cese del médico Luis Antonio Celis Escudero en el cargo de Dirección de Gerente de Red, de la Red Asistencial Loreto, se han dado varios trascendidos en torno a las presuntas irregularidades vinculadas a la cesada ex autoridad el 22 de enero de 2019.

Los cuestionamientos al frente de la Gerencia de EsSalud Loreto hechos al médico Celis Escudero se refirieron a licitaciones, designaciones irregulares, favorecimientos a familiares políticos, amenazas a trabajadores, juicios, maltratos a los asegurados, desabastecimiento de medicinas, entre otros.

Respecto a este delicado tema el médico Luis Quevedo Rossi, jefe del servicio de emergencias y que hoy es el candidato favorito del cuerpo médico para ocupar el lugar de Luis Celis, respondió en torno a algunos aspectos motivo del ceso de su colega Luis Celis, y cómo viene siendo vinculado también en presuntos actos de corrupción.

P: ¿Qué relación tiene usted con la empresa Renosalud?

LQ: Ninguna, conozco que esta empresa trabaja desde hace tiempo con el seguro social para brindar el servicio de hemodiálisis, ya que nosotros como institución no contamos con el equipamiento necesario para atender a los pacientes. Es así que la gerencia acude a terceros para atender las necesidades de los asegurados. Yo no podría relacionarme con ninguna empresa que brinda un servicio a mi institución porque eso no me compete, yo estoy a cargo de la parte operativa, de atender a los usuarios. La parte administrativa lo ve la gerencia de turno y sus funcionarios de confianza.

P: Sin embargo la gerencia de EsSalud hoy a cargo de Emerson Lino lo vinculan con 123 atenciones fraudulentas facturadas por la empresa Renosalud, y que tuvieron su aprobación?

LQ: Es curioso que esta denuncia sea emitida un día después que el cuerpo médico del hospital me elija como candidato a ocupar el cargo en el cual mi colega fue cesado por supuestos actos de corrupción. Curioso, porque el mismo día que él fue retirado del cargo, yo hable personalmente con él sobre el mal servicio que brindaba el área de referencias, los asegurados por supuesto vinculaban este hecho con el área a mi cargo, por lo que le comente del problema a Celis Escudero. La respuesta que él me dio en ese momento fue simplemente la siguiente: “Dr. Estoy renunciando a la gerencia porque desde el cargo no les puedo denunciar a todos los que hoy quieren mi cabeza, arregla esa queja con Percy”.

Palabras que los tomo como una amenaza, ya que desde esa fecha él ya sabía que gozo del respaldo de mis colegas para ocupar el cargo de gerente de EsSalud. Muchos colegas ya me habían preguntado si podría asumir el reto de la gerencia, pregunta que respondí favorablemente ya que cuento con el respaldo del colegiado del hospital.

P: ¿Por qué le preocuparía a Luis Celis que sea usted quien asuma ese cargo?

LQ: Como que no le va a preocupar, claro que debe preocuparle ya que él y mis compañeros saben perfectamente que no tengo rabo de paja, que no me caso con nadie, por lo tanto de ingresar a la gerencia, no me voy a callar ni tragar nada, lo que tenga de denunciar lo hare, no me temblará la mano. A la gestión de mi colega ya le llovieron una serie de acusaciones que él y su equipo no supieron responder, lo único que buscaron fue recibir favores políticos de supuestos padrinos que hoy le han abandonado por su poca humildad y falta de vocación de servicio.

P: ¿Usted sospecha que existen casos irregulares en la dirección de la gerencia de EsSalud que estuvo a cargo de Celis Escudero?

LQ: Claro que sí, es un secreto a voces en todos los pasillos del hospital, que todo lo publicado en los medios de comunicación es solo una parte de una serie de cuestionamientos que ya se le hizo al ex gerente, información que manejada de manera interna en EsSalud Loreto.

Por ejemplo, le voy a comentar un caso. La refacción del área de emergencia, por eso ahora estoy en Lima y mañana (hoy) voy a presentar mi queja porque no sale el proyecto. Pero para construir la nueva sala de emergencia tenemos que tener un plan de contingencia, nosotros lo presentamos que se realice en tres partes, sin embargo la gerencia de operaciones de Lima no dice, no se puede, la obra debe ser una sola, nos piden volver hacer el proyecto, pero entre reclamos y trámites y ponernos de acuerdo para no volver a ser rechazados, te estoy hablando mas o menos fines de octubre, sin embargo la obra se empezó a ejecutar sin conocer el nombre del ganador de la licitación.

Averiguando por ahí, nos dicen que la orden de servicio no salía, entonces qué pasó. Cómo se explica que se empiecen a realizar trabajos en una obra no licitada. Acaso el Dr. Celis y su equipo de trabajo tenían una bola de cristal para saber quién sería el ganador. Esas acciones que no tienen explicación es que él sabe que van a tener que ser revisadas. Mi nombre está de por medio, no vayan a pensar que yo estoy respaldando actos irregulares que obedecen a mafias bien organizadas.

Repito, hoy pretenden vincularme con hechos de corrupción para que en la presidencia ejecutiva no me tome en cuenta, ya que esto vendría a significar una mancha en mi legajo personal. Lo que ellos buscan es bajarle la llanta a quienes pretendemos darle un nuevo giro, un nuevo aire al servicio del seguro social del país. Yo no soy perfecto, pero estoy más que seguro que con el apoyo del cuerpo médico, gente con trayectoria y que pertenecen a la institución, le vamos a sudar la casaquilla de EsSalud.

P: Pero, usted guarda alguna relación con la empresa Renosalud, desde el año 2018, año que fue beneficiada con una facturación de 123 atenciones fraudulentas?

LQ: No, en absoluto, recién por usted me estoy enterando que tengo algo que ver en una denuncia que la verdad no tiene otro tinte que marchar mi trayectoria y buscar favorecer a personas que de seguro van a trabajar al ritmo que ellos están acostumbrados.

P: Dr. A quién se refiere cuándo dice ellos. Quiénes son ellos?

LQ: Al cesado gerente y a todo su equipo que sin lugar a duda, están temblando porque no quieren ser investigados, saben muy bien que hay hechos irregulares y que durante una posible gestión, no me voy a callar nada, por eso estoy en Lima, para ver el caso de la ampliación del área de emergencia y otros casos más en donde me pretenden vincular como coautor o responsable, y eso señor no lo voy a permitir, basta ya de tanto abuso y miedo dentro de esta red asistencial.