Celeridad para recuperar

El Estado está indefenso no solamente por la enorme carga procesal en las fiscalías y en los juzgados, sino porque esta situación digamos administrativa dentro de los operadores de justicia, hace que los procesos sean cada vez más lentos.

Ojalá se diera un mecanismo en casos donde las pruebas se muestren a través de instancias estatales irrefutables como el Ministerio de Economía y Finanzas, el trámite de recuperación de lo sustraído irregularmente al Estado pueda ser retornado en el más breve plazo.

Como ello no sucede, pareciera que las leyes favorecieran a los que delinquen porque encima que dejan a una institución al borde de la quiebra, el accionar delictivo afecta uno de los sectores más sagrados que tenemos y es a nuestra población escolar.

Es un poco lo que vendría ocurriendo en el caso de la UGEL Datem del Marañón, por un lado está el robo sistemático que comprometió unos 6 millones de soles de su presupuesto y que ha dejado en déficit presupuestario que se deja sentir más, cada fin de año cuando se da el cierre económico y se presentan los mayores desembolsos para pagos de derechos.

Por eso decíamos, si las autoridades que administran justicia tienen en los testimonios de los involucrados el reconocer el hecho delictivo, y que a pesar que borraron en el sistema interno de la UGEL toda la información y esta se recuperó por el MEF, están entonces las pruebas que acaso no podría dar lugar con excepciones el recupero del dinero de esta entidad educativa, perjudicada enormemente en sus fondos económicos.

Esta misma dependencia, por otro lado, tiene el problema de al no tener fondos, no tendrían como financiar investigaciones, por ejemplo, en casos de violencia sexual en contra de los estudiantes por lo que los procesos internos se vuelven lentísimos, mientras los escolares siguen sin profesores, por los procesos nada acelerados y porque además no tienen presupuesto para contratar

En términos generales, recuperar el dinero que actos irregulares y corruptos se la llevan, tendría que ser menos engorroso, sobre todo cuando existen las pruebas de lo robado, el camino legal, procesal, en el sistema financiero, debería estar librado para que los montos regresen a su entidad propietaria. En el más breve plazo.