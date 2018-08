En la maloca del hotel DoubleTree by Hilton de Iquitos.

Reconocieron importante labor de pescadores artesanales “Los Jaguares”, “Los Leones” y “Los Catalanes”.

Organizado por el organismo no gubernamental “Despensa Amazónica” del chef Pedro Miguel Schiaffino, el “Festival del Paiche Silvestre”, busca incentivar el consumo sostenible del paiche silvestre en la región. También impulsar la demanda responsable de esta especie en el país.

El Festival del Paiche Silvestre se realizó ayer en la maloca del hotel DoubleTree by Hilton de Iquitos, hasta donde llegó como invitado especial el ministro de la Producción, Raúl Pérez- Reyes Espejo, quien recordó que durante años el paiche fue una especie explotada de manera irracional en la Amazonía peruana, lo que mermó las poblaciones silvestres.

Sin embargo, dijo, hoy gracias al trabajo conjunto de las comunidades de pescadores artesanales y de las autoridades, empleando instrumentos para un manejo pesquero responsable, se ha logrado la repoblación del paiche en el medio natural.

Adelantó, que con el fin de continuar impulsando el desarrollo de esta especie, a través del Viceministerio de Pesca y Acuicultura, se trabaja en la ejecución de tres instrumentos, como el programa de Extensión Acuícola, la Formalización de emprendimientos acuícolas y la aplicación de un Plan de Acción para el desarrollo de la acuicultura en Loreto.

Estuvieron también los grupos de pescadores artesanales “Los Jaguares”, “Los Leones” y “Los Catalanes” presentando el trabajo realizado a través del PROMAPE de la Cocha Yarina, que ha logrado la recuperación de la especie del paiche de 489 ejemplares en 2010, a más de 9 mil en 2018 en su zona de influencia en la Reserva Natural Pacaya Samiria.

En “El Festival del Paiche” estos grupos de pescadores celebraron el reconocimiento de su importante labor y su ingreso a la gastronomía peruana profesional, acompañados por el ministro de la Producción, Raúl Pérez Reyes; el presidente de la Región Loreto, Fernando Meléndez Celis; y el chef Pedro Miguel Schiaffino.

Así, en este evento se unieron pesca responsable, conservación del ecosistema y gastronomía peruana, recreada por el chef Schiaffino, quien despiezó un Paiche de 90 kg. y lo cocinó a la parrilla.

Explicó que la pesca del paiche silvestre sostenible se da luego de estrictos monitoreos biológicos y respetando cuotas de pesca, tallas mínimas y temporadas de veda. “La gastronomía peruana puede impulsar la conservación de ecosistemas en la Amazonía”, declaró Schiaffino.

“La Fiesta del Paiche” fue posible gracias al apoyo de empresas como ámaZ restaurante, DoubleTree by Hilton-Iquitos, Latam Airlines Perú, Petroperú, Aqua Expeditions, Canopy Bridge; instituciones como DIREPRO Loreto y Sernanp; y las marcas de licores Chivas y cerveza Corona. (Diana López M.)