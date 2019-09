Celebraciones por el Día Mundial de la Salud Mental

Día central es el próximo 10 de octubre. También se hablará sobre la prevención del suicidio.

Así lo dio a conocer el Dr. Néstor Aguilar Arévalo, jefe del área de Psiquiatría del hospital regional. Recordó que el pasado 9 de setiembre se recordó a nivel mundial el día de la prevención del suicidio.

“El próximo 10 de octubre se resaltará el Día Mundial de la Salud Mental, donde también se volverá a hablar respecto a la prevención del suicidio. Es muy alta la presencia que se está produciendo en los suicidios.

Nosotros hemos preparado varias actividades por la semana de la Salud Mental. Habrá un video fórum totalmente gratuito en el auditorio del gobierno regional. El objetivo es todos hacer una reflexión porque el suicidio se puede prevenir.

Actualmente el suicida no es una persona que está en las últimas condiciones. Hay que tener mucho cuidado con los adolescentes, con los compañeros de trabajo, la familia. Hay indicios que señalan cuando una persona toma la decisión de suicidarse.

En las actividades también intervendrán los Centros de Salud Mental Comunitarios de San Juan y Belén. La salud mental a nivel mundial es preocupante, cada día hay más casos, Loreto e Iquitos no es la excepción.

Hay muchos problemas que no podemos resolver en forma diaria y a veces se traban en la mente de las personas. Por eso es importante ir donde los especialistas que ayudan a resolver los problemas”, explicó el Dr. Aguilar Arévalo.