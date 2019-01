GPS de celular que robaron los delató

No hay crimen perfecto. Tras una inmediata acción policial agentes del departamento de investigación criminal de Iquitos-DEPINCRI, lograron desarticular una presunta banda de asaltantes, sindicados de robar con arma de fuego la casa del ex alcalde de Punchana Juan Cardama Guerra.

Ni bien se enteraron de lo sucedido y tras la denuncia de los agraviados, los agentes policiales comenzaron con las investigaciones, logrando dar con el primero de ellos, gracias a la geolocalización del celular de una de las víctimas.

El primero en ser intervenido fue Roberto Alonso Meléndez del Águila (24). Según fuentes policiales, el joven se encontraba por inmediaciones de su domicilio, ubicado en la calle Las Delicias.

Fue el celular marca Samsung K4 2017, de propiedad de Joel López, que daba la ubicación del sujeto. Cuando la policía llegó a la casa, le informaron el motivo de su intervención, ya que él tenía el celular sustraído de la familia Cardama.

En el lugar, Meléndez dijo a la policía que fue forzado a participar del robo como apoyo, ya que la persona que conoce como “conejo”, a quien identificó como Johan Anthony Coriat Isern (27), se apersonó a su domicilio, acompañado de 5 personas, mostrándole una pistola y habrían planificado el robo en la casa del exalcalde.

Asimismo, según documentos confidenciales, el joven refirió ser partícipe del robo, el primo de éste de nombre Ian Fabricio Isern Yancan, comentaba que en esa casa había bastante dinero, ya que tenía un familiar que le había informado del hecho. Por tal motivo fue conducido hasta el DEPINCRI, para las diligencias respectivas.

Minutos más tarde la policía intervino a Fabricio Isern Yancan (26), por inmediaciones de las calles Loreto con Nanay. La policía le indicó el motivo de la intervención. Fue entonces que el sujeto dijo a la policía haberse encontrado en el interior del indicado inmueble con unos amigos.

Fabricio habría dicho a la policía que tuvo conocimiento quien habría realizado el robo en el interior de la casa de la familia Cardama, fue su primo Johan Anthony Coriat Isern (27), a quien conocen como “conejo”, con los sujetos conocidos como “Limeño”, “Viejo Macca” y “Magallán”.

Entonces los agentes montaron vigilancia en el inmueble de “Conejo” y tras una llamada telefónica, el hombre salió y fue intervenido por la policía, indicándole el motivo de su intervención. El joven dijo que colaboraría con las autoridades, para la intervención de los demás integrantes de esta presunta banda.

Posteriormente la policía capturó a Joel Armando Lozano Agurto (21), quien conducía una moto sin placa de rodaje y quien llevaba como pasajero a Brandom López Orbe (25). La intervención se produjo por los cruces de la calle Santa Rosa con Napo, distrito de Iquitos.

Durante el registro personal, los agentes encontraron en el poder del segundo de los nombrados, una bolsa de plástico que contenía en su interior los bienes sustraídos de la casa del exalcalde. López Orbe señaló a la policía que las joyas, relojes, celulares y demás bienes le fueron entregados por la persona de Carlos Ubaldo Magan Ferreyra (24). Todas estas personas quedaron en calidad de detenidos en el departamento de investigación criminal de la Policía Nacional. El caso viene siendo investigado por la fiscalía de turno, que estaría solicitando en los próximos días requerimiento de prisión preventiva, por el presunto delito contra el patrimonio-robo agravado.

(C. Ampuero)