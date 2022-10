Al parecer sin tener el informe médico del especialista en epidemiología



La profesora, Amelia Peña Castañeda, Directora encargada de la I.E.P.S.M N° 60029 – Samito – distrito de Alto Nanay, en Loreto, en reemplazo temporal de la directora titular, quien está ausente, pero responde al nombre de Jorly Inca Vargas.

Mediante la firma de un acta, viene suspendiendo por 15 días, las clases en toda la institución educativa, al parecer sin tener el respectivo informe médico del especialista en epidemiología de la GERESA Loreto, que descarte o confirme que uno de los alumnos se encuentra o no con COVID – 19.

De acuerdo a los padres de familias integrantes de la APAFA de la citada institución educativa, quienes indican que la suspención de clases es hasta el 7 de noviembre de 2022, por supuesto caso de COVID 19 en una aula. Mañana viernes 21 de octubre, todos los profesores, un total de 14 docentes, estarían bajando a Iquitos, perjudicando con ello al alumnado en general.

Al respecto, al consultar a un especialista en educación, nos indicó que existe una directiva, que dispone, que si en un aula se detecta un caso de COVID 19, todos los del aula se va a cuarentena, pero no toda la escuela. (C. Ampuero)