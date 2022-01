Autoridades piden a los pobladores acudir a tiempo a la ex facultad de Sistemas de la UNAP



El ataque de esta gripe fuerte aún no cesa. Después que Iquitos soportó esta influenza, ahora le toca la ciudad de Nauta pasar por esta misma situación.

Es por esta razón que las autoridades vienen solicitando a los pobladores que acudan hasta el local de la ex facultad de Sistemas de la UNAP, porque fue acondicionado para atender a los pacientes, para que sean atendidos y tratados de inmediato.

Según Paul Robert López Dorado, colega periodista de esta ciudad, a través de sus redes sociales manifestó que, “a raíz del deceso de un rostro conocido, producto de una neumonía; recurrimos inmediatamente al Gerente de la IPRESS I-4 Nauta, Lic. Jackson Jeffrey Shuña Ramírez y le consultamos la real situación en este momento de la provincia en cuanto a los casos positivos de Covid 19, Influenza AH3N2 y rinovirus”.

El comunicador social indicó, que el gerente de este centro de salud le manifestó que lamentablemente las cifras van en aumento, pero lo delicado de esto radica en que las personas recién acuden al local de la Ex FISI UNAP, cuando ya están muy graves, solo queda hacer la referencia al Hospital Regional de Loreto, que de por sí, ya está colapsado debido a la alta demanda, y por eso fallecen.

Jackson Shuña hace un llamado a la comunidad a acercarse de manera oportuna para la debida atención; no es bueno automedicarse en casa y menos aún con dexametasona, porque baja la defensa de los pacientes con estos diagnósticos, sobre todo a los que sufren de obesidad y diabetes, a quienes les puede causar serias complicaciones y no resistir mucho tiempo.

Antes esta situación, sólo queda reforzar las medidas de bioseguridad y seguir todo los protocolos, a fin evitar más muertes y contagios.

(C. Ampuero)