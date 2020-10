Casos de dengue van en aumento en la región Loreto

Hospitales en Iquitos atienden cerca de 150 pacientes febriles a la semana.



En cuanto los casos de COVID-19 van disminuyendo de forma muy favorable, los casos de dengue continúan en aumento en toda la región Loreto, un mal que desde décadas ha afectado a la población loretana y que hasta la actualidad no se ha podido encontrar una forma de erradicarla por completo.

Al respecto, el Dr. Carlos Coral, médico epidemiológico del Hospital Iquitos “César Garayar García”, refiere que a la semana vienen atendiendo cerca de 150 pacientes febriles, que luego pasan el triaje respectivo. “Tenemos internados 4 pacientes. Eso nos quiere decir que debemos ya fortalecer el primer nivel de atención, que son los establecimientos de periferia, para que los casos se manejen en ese nivel, y no se compliquen al venir luego al hospital” sostuvo el especialista de salud.

Pese a que aún no estamos a nivel de casos que tuvimos a inicios de año, es necesario que se puedan tomar acciones inmediatas desde las autoridades para evitar situaciones críticas, aseguran los médicos.

En el caso del hospital de EsSALUD el panorama es similar, donde evalúan ya abrir nuevamente el área solo para atención a pacientes con dengue, debido a que es la principal preocupación que tienen ahora los médicos.

“Las últimas dos semanas hemos comenzado a tener casos que vienen siendo atendidos, y sobre todo en pacientes niños, tanto así que hemos tenido que ampliar nuestra área de pediatría, donde tenemos ahora 5 pacientes por dengue” dijo el Dr. Percy Rojas a Loreto Informa News.

Los médicos piden a la DIRESA Loreto que se priorice las campañas de fumigación masiva en zonas donde se pueda reproducirse el vector para evitar más casos. (R. Graicht)