Director ejecutivo de la Red de Salud de Loreto-Nauta, médico cirujano Rafael Feijoo Mendoza.

Ante el inicio de la cuarta ola de la Covid-19 pide a todos los nautinos es que sigan las normas y no confiarse.

Normas de bioseguridad que manda el Ministerio de Salud: distanciamiento social, el uso de mascarilla y el lavado de manos.



La situación epidemiológica respecto a casos de dengue, malaria y leptospirosis nos tiene en permanente alerta. En el caso de la ciudad de Nauta extensivo a la provincia de Loreto, vienen trabajando en la contención para disminuir la existencia de casos de dengue, malaria y leptospirosis.

“Hemos tenido hace dos semanas un caso de leptospira y se ha hecho el cerco epidemiológico, se ha evaluado a la persona que ha tenido contacto con la persona infectada y están recibiendo la medicina y el tratamiento adecuado”, informó el director ejecutivo de la Red de Salud de Loreto-Nauta, médico cirujano Rafael Feijoo Mendoza.

Indicó que “el dengue ha bajado bastante en la ciudad de Nauta, no tenemos muchos casos, y se está priorizando charlas a los Agentes Comunitarios sobre lo que es malaria, estamos dando también capacitaciones, de esta manera ir descentralizando la ayuda para Intuto, Maypuco y Trompeteros, con las capacitaciones descentralizadas dentro de un plan que va del 2022 hasta el 2030”.

En cuanto a covid-19 han visto que en el mes anterior hubo muy pocos casos. “Pero, se han venido festividades a nivel nacional con el Día del Padre, hemos tenido la festividad de San Juan, donde la gente ya no está respetando el protocolo de las normas de bioseguridad que manda el Ministerio de Salud que es el distanciamiento social, el uso de mascarilla y el lavado de manos”.

Feijoo Mendoza, enfatizó que “esto está trayendo consecuencias porque se está viendo que a nivel nacional que ya estamos aumentando los casos de Covid-19. El ministro de Salud ya ha dicho que pasamos el 5 % de casos, prácticamente nosotros estamos ya entrando en una cuarta hola”.

Manifestó que lo que se sugiere y se recomienda es que prácticamente todas las personas estén vacunadas con su tercera dosis y a los que les toca la cuarta dosis, aplicárselo. Además, se deben usar las medidas de protección y evitar casos graves, no se debe subestimar a esta enfermedad como pasó anteriormente cuando tuvimos alta mortalidad”.

Se dirigió a la población nautina como el padre de salud en la zona, para salvaguardar la salud que sigan las normas que manda el Ministerio de Salud. Cuáles son: el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de mascarillas, “creo que en Loreto y en Nauta en particular estamos muy confiados, cumplamos con las medidas preventivas y así evitar todo tipo de consecuencias en el futuro”. (DL)