Casos de dengue están en aumento

El Decano del Colegio Médico de Loreto, Dr. Luis Leonardo Runciman Soplín, dio a conocer que los casos de dengue cada día van en aumento, por lo cual exhorta a las autoridades a non descuidar las campañas de prevención contra esta enfermedad.

Runciman Soplín detallan que solo en el Hospital de Iquitos, se atienden un gran número de casos de pacientes con dengue, la mayoría de ellos provenientes de San Juan Bautista, Belén y la zona del eje carretero Iquitos Nauta. Lo peor de todo es que, se han dado varios casos de pacientes con dengue y COVID-19 al mismo tiempo, lo cual complica mucho más el estado de salud de la persona y hace difícil su tratamiento.

El decano del colegio profesional señala que, si los casos siguen incrementándose de manera preocupante, como viene dándose hasta ahora, exhortaran a las autoridades a abrir las unidades de dengue en los hospitales, también conocidos como denguetorios, para poder tratar a la gran cantidad de pacientes. No obstante, se espera no llegar a esas medidas.

Es por ello que, el médico pide a las autoridades de la Dirección Regional de la Salud no bajar la guardia y continuar con las campañas de fumigación, ya que, nuestra región no solo tiene que hacer frente al coronavirus, sino también a estas enfermedades que también pueden llegar a ser mortales sino son debidamente tratadas.

El Dr. Runciman también advierte a la ciudadanía que los síntomas del coronavirus son similares a las del dengue, por ello, recomienda no auto medicarse y acudir al establecimiento de salud de forma oportuna.

(R. Graicht)