El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Iquitos – Maynas de la Corte Superior de Justicia de Loreto dictó ayer sentencia en primera instancia en el caso de Sahori Nolorbe Correa, una menor de edad quien murió el 30 de diciembre del año 2020, víctima del delito de homicidio culposo (inobservancia de reglas de tránsito) señalando como responsable a Cristian Paul Flores Ramírez y absolviendo a Samuel Pastor Villacorta.

Cristhian Flores fue condenado a cuatro años de pena privativa de libertad efectiva por homicidio culposo agravado y el pago del monto de cien mil soles en razón de reparación civil por la misma, adicional a ello la suma de tres mil soles por el delito de lesiones culposas agravado a favor de Maríalethy Correa Mosquera (madre de la occisa). Asimismo ambos procesados fueron absueltos de los delitos de robo agravado y violencia contra la autoridad agravada, en perjuicio de otras personas quienes habrían sido afectadas con la actuación de los procesados la noche de los hechos. Toda vez que el colegiado estimó que no se había acreditado fehacientemente dichos delitos.

Cabe mencionar que un delito culposo no admite la coautoría ni la complicidad, por lo que Samuel Pastor fue absuelto, puesto que no era quien conducía el vehículo motorizado que desencadenó la muerte de la pequeña.

