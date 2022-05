En los últimos días en diferentes medios de comunicación social se viene difundiendo la noticia de que se había dejado en libertad al violador de dos niñas de la etnia urarina, generando estupor, disgusto y rechazo en la ciudadanía. Ante ello, la Corte Superior de Justicia de Loreto fiel a la línea ética la caracteriza pone a conocimiento de la comunidad los hechos tal cual son, a fin de que se conozcan los mismos.

El señor Juez de Paz Letrado del Distrito de Urarinas – Concordia, Dr. Marco Antonio Kahn Olortegui, al tomar conocimiento de la presunta comisión del delito contra la indemnidad sexual de dos niñas menores de la etnia urarina, actuando con celeridad y con el apoyo de las autoridades locales puso a disposición de la Policía Nacional al presunto autor para que proceda de acuerdo a sus atribuciones, a la par de oficiar al área de salud local para que se hagan las respectivas pericias médicas para determinar si las menores habrían sido violadas. Esto fue informado a toda la comunidad loretana mediante la nota de prensa publicada en el Diario “La Región” el día 21 de abril.

El Fiscal Provincial Penal de Nauta al tomar conocimiento de los hechos formula requerimiento de prisión preventiva contra el presunto autor, imputándole el delito de ACTOS CONTRA EL PUDOR en agravio de una sola menor (no de dos), toda vez que de las pericias médicas se comprobó que no había ocurrido una violación.

El Juez de Investigación Preparatoria ante quien sustentó el requerimiento de prisión preventiva, declara infundada esta y dicta comparecencia con restricciones contra el imputado, debido a que en su criterio los argumentos del fiscal no satisfacían mínimamente los presupuestos que exige la ley para imponer la prisión preventiva. Esta resolución ha sido apelada por el fiscal.

En este extremo corresponde precisar que los jueces al resolver los casos no actúan por capricho, sino en atención a los hechos, los recaudos que acrediten los mismos; y, la ley. Asimismo, son responsables de las decisiones que adoptan, las que necesariamente deben estar adecuadamente fundamentadas. En el presente caso se ha procedido a poner en conocimiento de la ODECMA LORETO lo acontecido, a fin de que en ejercicio de sus funciones realice la investigación correspondiente.

La Corte Superior de Justicia de Loreto está al servicio de la comunidad. CSJ Loreto