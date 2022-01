En el proyecto de ciclovías colocadas en calles angostas de Iquitos.



La idea y el proyecto financiado pudo resultar bueno si es que antes se hubiera hecho un diagnóstico de las calles de Iquitos a implementar. Socializar el proyecto para beneficiar a todos los que gustan del ciclismo, pero no fue así.

Un grupo de personas coordinaron qué harían con el proyecto y con el financiamiento dado desde el centralismo. El resultado fue torpe e inservible, por lo que luego del gasto de casi un millón de soles, la municipalidad de Maynas, ha tenido que empezar a retirar los tubos rotos y fierros puntiagudos, que se habían convertido en un peligro para todos.

Desde hace un par de días, Mantenimiento Vial, perteneciente a la Gerencia de Obras e Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Maynas, ha iniciado el retiro de todos los elementos que conformaban la ciclovía instalada en distintos puntos de la ciudad.

“El proyecto fue financiado al 100% por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones a través del Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible – PROMOVILIDAD” precisa la municipalidad, como queriéndose lavar las manos al no haber cuidado que ese proyecto sea todo un éxito.

Resulta muy lamentable el conocer de cómo se puede echar casi un millón de soles a la nada, simplemente por no haber socializado el proyecto antes de ejecutarlo. Así sea con dinero de ésta municipalidad o de la capital.