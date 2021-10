Dieron a conocer los altos dirigentes del Sute/Loreto Prof. Eleazar Pezo y César Coral.

Estaría en alto riesgo el pago de noviembre y diciembre 2021 en toda la región Loreto.

Hoy jueves estarían en el frontis del local del consejo regional. Preparan paro de 48 horas.



Una información alarmante la alcanzada por los altos dirigentes del sector educación, quienes vienen convocando a maestros y auxiliares para hoy jueves 28 de octubre a un plantón en el frontis del consejo regional de Loreto (4ta. Cdra. Calle Samanez Ocampo).

“Todo Loreto se debe enterar, mucho más los maestros y auxiliares del sector educación que en estos instantes existe un forado económico del presupuesto, se supone intangible.

Solo en Maynas existe un forado por 33 millones de soles. Eso es algo nunca antes visto en esta provincia. Siempre en Ugel Maynas ha existido remanentes de saldos presupuestales que han cubierto ciertos déficits de otras provincias.

En Ugel Datem del Marañón, existe un saldo de más de 2 millones de soles. Las demás Ugeles están con menos. El director de Ugel Datem hace una semana mencionó que existía ese saldo presupuestal de 2 millones de soles y que ese monto serviría para amortizar la deuda del 30% de preparación de clases por vía administrativa.

Cuando él anuncia eso, a dos días la directora de la DREL genera su cambio. Envía a otro director y su administrador. Para nosotros ese cambio fue sospechoso, por eso los compañeros de Datem siguen en una medida de lucha, custodiando esos 2 millones de soles de remanente. El riesgo está en que esos dos millones de remante sean transferidos hacia el gobierno regional.

En estos instantes en el sector educación existe un tremendo forado económico y todos los maestros de Ugel Maynas, así como de las demás provincias, deben saber que el presupuesto intangible de noviembre y diciembre 2021; con el tema de Navidad incluido, NO existe porque hay ese forado.

¿Qué ha pasado en esta gestión del Prof. Elisbán Ochoa? Él decía que en su gestión no iban a haber esos forados como en años anteriores. Y ahora se ha visto que en Maynas nada más, hay un forado de 33 millones de soles. Estamos alertando al magisterio hoy más que nunca, para que esté atento a las acciones que impulsaremos este jueves 28 en el frontis del consejo regional de Loreto. Luego se vendrá un paro de 48 horas” explica el Prof. César Coral García.

Junto al secretario del Sute-Loreto, Prof. Eleazar Pezo, menciona que desde hace meses enviaron documento a la Contraloría Regional para que junto a las OCI de las Ugel en toda la región; resguarde el monto intangible para el pago de docentes y auxiliares; pero al parecer no lo hicieron.

“Enviamos documento al Contralor para que junto a las OCI estén vigilantes del presupuesto hasta diciembre 2021. Pero ahora tenemos este reporte de que esta gestión está “desplumando” el presupuesto que concierne a la educación de los niños en la región Loreto y eso es inadmisible, no lo vamos a permitir.

Es preciso que conozcamos qué han hecho con ese presupuesto ¿malversación o peculado? No hay que olvidar de la tremenda campaña electoral que hizo el gobernador a favor de los candidatos Polansky y la otra candidata. Hoy suenan tambores de protesta porque no permitiremos que sigan utilizando dinero del sector para la próxima campaña electoral del año 2022” dejaron en claro ambos dirigentes magisteriales.