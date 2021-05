Casi 11 millones para proyecto de seguridad alimentaria

Que a la fecha no viene dando frutos a los horticultores.

Proyecto concluye en el mes de noviembre de 2021.



A la última sesión del consejo regional invitaron a 7 funcionarios del gobierno regional, a la que no asistieron todos. Invitaron a la directora de la DREL Linda Angulo, se disculpó diciendo que estaba en Colonia Angamos. Al gerente de infraestructura (que sí asistió), a la gerente de Logística que también fue. A Dora Mendoza, de desarrollo social, pero no asistió. Al administrador (no fue) y al tesorero que sí fue.

En la sesión de consejo estuvieron Ofelia Chávez, Janet Reátegui y Josué Iracude, integrantes de la comisión que investiga el proyecto de seguridad alimentaria. Se dio a conocer que el expediente inicial del proyecto se contemplaba 8 millones de soles, con un adicional de 3 millones de soles, lo que hacía a la fecha 11 millones de soles. La comisión ha pedido el aporte de un contador para que les ayude a sacar el avance el físico con el presupuestal.

Una de las asesoras del consejo regional leyó para todos los asistentes a la segunda sesión ordinaria, el informe preparado por la comisión que investiga el proyecto.

“De los testimonios, fotos y videos grabados advertimos el incumplimiento por parte del programa de seguridad alimentaria del gobierno regional, verificado por la comisión especial. Entre las principales observaciones:

-Semillas entregadas en poca cantidad para los beneficiarios y que nunca germinaron. Mallas para camas de sembríos en cantidad limitada. Solo alcanzaban una cama de sembrío cuando lo que necesitaban era para 10 camas que les obligaban tener.

-Los materiales entregados como hacha, rastrillo, carretillas, pala, fueron de mala calidad y se terminan malogrando a la semana que les dieron. Dijeron que todas las asociaciones contarían con tanque elevado para el sistema de riego, pero solo la asociación 13 de Febrero cuenta con tanque que no abastece para la zona de sembrío.

-Las pocas semillas entregadas fueron de productos que no se comercializan en la zona como mostaza. No contaban con capacitaciones y el apoyo técnico necesario por parte del programa de seguridad alimentaria del gobierno regional. Los horticultores se vieron en la necesidad de comprar semillas con recursos propios para poder sembrar y sobrevivir en época de pandemia con sus familias.

-No hay mercados itinerantes, ni ferias para que puedan transportar sus productos, estos a veces se pudrían y tenían que regatear en el mercado de Belén. Les dijeron que el proyecto contemplaba gallinas de postura y hasta ahora no les llegan. Han armado gallineros de mala calidad que no garantiza la crianza de aves, ya se han deteriorado” leyó la asesora.

Es decir, un drama por donde se mire con los millones de soles invertidos en la actual gestión regional.