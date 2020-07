Caseta del serenazgo se convierte en hotel al paso

Además de lugar perfecto para el consumo de drogas

La caseta del serenazgo de Maynas que se encuentra ubicada en la plazuela Serafín Filomeno, de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, se ha convertido en un “hotel al paso” y sobre todo, en una guarida para el consumo de drogas de personas de mal vivir.

Desde que se ha iniciado la cuarentena, hasta su culminación, casi todos los días en horas de la madrugada, los vecinos de la zona han podido notar que sujetos ingresaban con sus parejas a realizar actos obscenos en el segundo piso de esta caseta. Para no ser descubiertos, utilizaban cartones y plásticos para tapar las ventanas transparentes de vidrio.

No solamente se daba esta situación, en horas de la mañana y en la tarde, esta caseta del serenazgo es utilizada por personas de mal vivir para que consuman estupefacientes.

Los vecinos que viven por la quinta cuadra de las calles Nauta con Pevas, en el distrito de Iquitos, indicaron que todo este problema se da desde el momento que los serenos dejaron de cuidar esta plazuela universitaria.

Las personas no pueden salir a dar un paseo por el lugar porque todo está impregnado con olor a pasta básica de cocaína y marihuana. “Desde muchos años a esta placita le conocen como la Pons, las autoridades universitarias y políticas no han hecho nada hasta la fecha para evitar que este lugar sirva como un esparcimiento para personas que consumen drogas. Ahora se ha sumado a los hoteles al paso, la caseta es utilizada para que mantengan relaciones sexuales. Pedimos a las autoridades tomen cartas en el asunto y de una vez por todas den más importancia a estos espacios públicos a favor de la población”, expresó un vecino del lugar.

La plazuela Serafín Filomeno, solamente está abarrotada de jóvenes universitarios cuando hay clases. Sin embargo, los vecinos tendrán que soportar todo este tiempo hasta que se levante el estado de emergencia. Las mismas personas seguirán yendo a esta placita con la finalidad de siempre.

(C. Ampuero)