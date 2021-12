Vecinos de la urbanización piden más presencia policial.

Desde hace muchos años, unas viviendas que pertenecían en su momento a la guardia republicana del Perú, se encuentran en calidad de abandono. Los vecinos que viven en la urbanización Juan Pablo II, en el distrito de San Juan Bautista, pensaron que dichos inmuebles iban a ser ocupados por efectivos policiales o sus familiares, sin embargo, hasta la fecha dichas viviendas se encuentran abandonadas, con malezas y hierbas malas por sus alrededores.

Esta situación hizo que personas de mal vivir conviertan dichos predios en sus guaridas. Dentro de estos inmuebles, algunas personas dan rienda suelta a sus bajas pasiones, es decir, le utilizan como un hotel al paso. No solamente ese es el problema, sujetos que llegan desde otros lugares, han convertido dichos inmuebles en fumaderos. En horas de la noche y en completa oscuridad consumen todo tipo de estupefacientes. Los vecinos tienen que soportar los olores de pasta básica de cocaína y marihuana desde horas de la tarde, partes de la noche y toda la madrugada.

En su momento las personas que viven en esta urbanización, trataron de erradicar a estos sujetos, pero todo fue imposible. Algunos de ellos sufrieron amenazas, cómo por ejemplo, ingresar a robar a sus viviendas, atentar contra sus vidas con armas blancas, entre otras cosas.

La directiva ha enviado solicitudes al serenazgo de San Juan y también al comisario de la Comisaría 9 de octubre, para que los patrullajes no cesen, para que sean continuos y haya algún tipo de disuasión y prevención ante cualquier ilícito penal que se presente, pero hasta la fecha no han recibido respuesta alguna.

A través de este medio de comunicación, las familias que viven en la urbanización Juan Pablo Segundo, exigen a las autoridades que tomen cartas en el asunto y que de una vez erradiquen a estas personas de mal vivir que pululan por el lugar y que dichas casas sean ocupadas por algunas familias que realmente lo necesiten. (C. Ampuero)