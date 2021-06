Casa está a punto de colapsar

Trabajos de alcantarillado que vienen realizando en el sector de El Castañal esta perjudicando a varios vecinos



La señora Isólida Vázquez Tuesta, se encuentra preocupada porque su casa está a punto de derrumbarse. La vivienda se encuentra ubicada en los cruces de la calle Salaverry con Junín en el asentamiento humano El Castañal, a pesar de que ya dio cuenta a los encargados de la obra, nadie llega hasta su vivienda para solucionar dicho problema.

En este lugar se viene desarrollando una obra de pavimentación y alcantarillado que no solo ha perjudicado a esta vivienda, sino a otros inmuebles que también están a punto de colapsar.

“Mi casa está a punto de caerse, ningún responsable de la obra está dando la cara. Me dijeron que lo iban a solucionar y hasta ahora nada. Cuando llueve esto se pone peor. No van a esperar que mi vivienda se venga abajo para que recién tomen cartas en el asunto. Estoy mal. La presión me sube a cada rato cada vez que llueve, porque pienso que el agua se va a llevar a mi vivienda, ayúdenme por favor”, dijo la señora Isólida.

La casa de la señora Vásquez está completamente deteriorada. Es decir, su sala resquebrajada, sus columnas de madera a punto de caer y en el cuarto de su hijo un tremendo forado con un “ojo de agua”. La verdad, es un inmueble que debería ser declarado inhabitable por la condición precaria en la que se encuentra.

Esta madre de familia no sabe a dónde más acudir y exige al residente de la obra y a la autoridades que tomen cartas en el asunto antes que pase lo peor.

(C. Ampuero)