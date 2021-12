Indicaron que no se moverían hasta que les paguen.



A diferencia de otros trabajadores, los CAS sienten impotencia ya que por más de dos meses no les pagan por los servicios prestados. Así lo expresaban ayer en una más de las protestas que realizaban en la sede del gobierno regional.

“Somos trabajadores CAS cautelares, como cosa juzgada; estamos reclamando nuestro derecho que nos corresponde por Ley y así beneficiar a nuestra familia. En estas fechas de Navidad necesitamos mucho más de nuestro salario.

Igual a los locadores cautelares les deben. Llevamos como tres meses y nos siguen excluyendo de nuestros pagos y eso no es dable. A los CAS de gestión ya les han atendido con su pago, les han depositado en sus cuentas y a nosotros nada.

Incluso se ha empezado a hablar de Cas fantasmas, pero hasta la fecha no se ha aclarado por lo que sería oportuno que ingrese la fiscalía o Contraloría a ver ese tema.

De acá no nos moveremos hasta que nos muestren la certificación del giro que nos tienen que hacer. Ayer nos dijeron a la una de la tarde y nunca nos depositaron, por eso ahora no nos moveremos de acá hasta que el dinero esté en nuestras cuentas” declararon.