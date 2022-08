Gorel entregó la gran vía de más de 7 kilómetros, que tiene un alto impacto socioeconómico.

Se realizó diferentes actividades deportivas, salud, artísticas y culturales.



Las carreteras son imprescindibles para que todo pueblo, sociedad o nación enrrumbe hacia su desarrollo y mejore la calidad de vida de su población. En ese sentido, una vez más el gobierno regional de Loreto, bajo la política de interconexión de los pueblos amazónicos, hizo entrega de más de 7 kilómetros de carretera en Santo Tomás, donde se desarrollaron diferentes actividades deportivas, salud, artísticas y culturales, con una gran afluencia de público de diferentes partes de la ciudad, cumpliendo así el sueño esperado de los vecinos tras más de 80 años de espera.

CENTRO POBLADO SANTO TOMÁS

Este centro poblado está ubicado dentro del distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, en la región de Loreto, conformado con 30 asentamientos humanos, fundado en el año 1936.

Según historia de los propios moradores, teniendo como principal protagonista al señor Gilberto Tecco Jaramillo, actualmente con 96 años de edad, llegó en el año 1939 junto a su familia en búsqueda de mejores oportunidades, cuando solo había cinco pobladores y no contaban con conexiones a la ciudad.

Con el pasar de los años este pequeño pueblo ha ido creciendo, en el año 1980 se da los primeros registros de Santo Tomás, convirtiéndose en un sitio de descanso y recreación para la clase alta de la ciudad.

Sin embargo, tras los eventos naturales extremos, de los últimos años, como las inundaciones y desbarrancamientos, ocasionaron las migraciones de las comunidades rurales de diferentes cuencas, principalmente del Marañón y Ucayali, trasladando grandes grupos de familias a asentarse en espacios de la parte sur de la ciudad, convirtiendo a Santo Tomás en el centro poblado que hoy conocemos.

Este crecimiento desbordante, ha generado distintas necesidades básicas entre su población, siendo la conectividad una de ellas.

EN BÚSQUEDA DE UN SUEÑO

Durante los últimos años, los pobladores han realizado incontables protestas y denuncias públicas exigiendo a las autoridades de ese entonces la pronta construcción de esta carretera.

Los vehículos sufrían constantes accidentes de tránsito, debido al mal estado de esta vía, sobre todo los días en que se registraban lluvias, el tramo de esta carretera se volvía intransitable.

Una cantidad de colectivos, motos y motocarros se quedaban atollados en dicho lugar. Los conductores y pasajeros, tenían que bajarse de sus vehículos, para poder empujarlos y sacarlos del lodazal en el que se encontraban.

Debido a esta situación un grupo de moradores decidieron organizarse y realizar los trámites documentarios de acuerdo a ley para hacer posible la creación de la carretera, tocaron puerta ante la municipalidad distrital de San Juan Bautista, a través del trabajo en conjunto entre población y autoridades hicieron posible la creación del perfil técnico de la obra.

Sin embargo, no contaban con presupuesto suficiente para la hacerlo realidad, realizaron viajes hasta el gobierno central y no obtuvieron respuesta alguna, hasta el año 2019 en el que la autoridad distrital de la jurisdicción, Martin Arévalo, se reunió con el gobernador regional, Elisban Ochoa Sosa, donde finalmente tras decisión política del gobernador, el Gorel financió la construcción de esta importante vía.

El gobierno regional luego de un año y medio de haber atravesado la crisis de salubridad a nivel mundial a causa de la Covid-19, crisis política y económica, el año pasado se dio inicio a los trabajos de construcción de la carretera, generando mucha expectativa entre la población.

La obra demandó una inversión superior a los 49 millones de soles, ha generado más de 100 puestos de trabajo durante su ejecución, un claro ejemplo, es el señor Miguel Mozombite Ruiz, operador de maquinaria pesada, con 10 años de experiencia en el rubro. “Me siento agradecido porque el gobierno regional está dando oportunidad de trabajo y bienestar para muchas familias que dependen de la clase obrera”, expresó. Entre otros, quienes gracias a estos trabajos fueron el sustento económico de sus hogares.

CAMBIANDO VIDAS

Actualmente se puede ver el impacto que tiene la vía en los moradores de Santo Tomás, quienes empezaron a construir sus viviendas de concreto, apostar por el emprendimiento y aprovechar los recursos que tienen, generando movimiento comercial en el lugar.

Rosa Panduro, es una mujer de 42 años que se atrevió a emprender un negocio propio, desde la creación de la nueva carretera vio una oportunidad de crecimiento, hoy cuenta con una bodega que le ayuda mantener a su familia. “Los fines de semana pasa mucha gente e incluso los días de semana los alumnos pasan caminando sin ensuciarse cuando llueve, vienen a comprar lo que necesitan, bebidas, comidas, útiles escolares, lo que sea, yo les puedo vender. Ya no tienen que preocuparse por ir hasta el centro de la ciudad, con mi negocio ayudo a que puedan obtener lo que necesitan y también me ayudan a crecer”, manifestó.

Por otro lado, tenemos a Hildefonso Pacaya, un señor de 63 años que tiene como única herramienta de trabajo su motocarro, orgullosamente nos cuenta que después 35 años puede salir a trabajar sin inconvenientes. “Durante muchos años he sufrido porque a veces no podía salir a trabajar cuando llovía, salir hasta la carretera Iquitos – Nauta era quedarme atrapado durante horas en los barros, arriesgando que se dañe mi única herramienta de trabajo, generándome más gasto que ganancias. Hoy, así llueva o no, salgo a trabajar, hago carreras desde Santo Tomás hasta el centro de la ciudad en tiempo récord”, señaló.

Esto es solo una muestra de las muchas historias de crecimiento que ha generado la creación de la carretera, empresas ferreteras, ladrilleras, restaurantes, también abrieron en la zona, la gran afluencia de personas permite el crecimiento comercial y turístico del sector.

EXITOSA ENTREGA DE OBRA

Un gran cronograma de actividades se programó para realizar la gran entrega de más de 7 kilómetros de pista, en la que participaron moradores de Santo Tomás y población en general.

El evento dio inicio desde tempranas horas de la mañana con una gran maratón de una distancia de más de 7 kilómetros, partiendo desde el kilómetro 1 de la carretera Iquitos – Nauta, hasta la plaza principal de Santo Tomás, en la que más de 100 personas pusieron a prueba su resistencia física, teniendo como ganadores a Lesly Muñoz, José Wu, Rosa Coral, Jhon Mozombite y Leonardo del Aguila, cada uno en su propia categoría. “Estoy orgulloso de mi mismo por llegar a la meta, solo pensaba en no parar, el cansancio es grande pero la satisfacción de haber ganado es aún más. Además, que la pista esta asfaltada y es todo plano, ayudó a que pueda avanzar sin dificultad”, indicó Jhon Mozombite, ganador de la categoría libre.

Cómo segunda actividad se realizó la carrera de ciclismo, donde se invitaron a diferentes grupos de ciclistas apasionados de este maravilloso deporte y al público en general, para hacer un recorrido en las nuevas vías de acceso.

Cabe señalar que estás actividades se realizaron gracias al apoyo del SAMU, Cruz Roja, Bomberos Voluntarios del Perú y la Policía Nacional del Perú.

En horas de la tarde se realizó la campaña de vacunación contra la Covid – 19, donde un gran grupo de personas pudieron ponerse la dosis de refuerzo y así poder combatir esta enfermedad.

Finalmente, por la noche se realizó el acto protocolar de entrega de obra, con un show artístico y cultural, el cual contó con la masiva participación de la población, el gobernador regional realizó la entrega de la nueva vía de acceso que se unen a la carretera Santa Clara y la carretera Iquitos – Nauta.

Durante su discurso, Elisbán Ochoa, resaltó la labor que se viene realizando a pesar de la crisis sanitaria, falta de inversión por parte del gobierno central, falta de canon y la crisis política del país, las obras que se entregan es un gran ejemplo del trabajo que se ha realizado durante toda la gestión, ejecutados con recursos propios. “Continuaremos trabajando hasta el final de nuestra gestión, enormes problemas post pandemia que afectaron la economía no han podido parar el desarrollo, estamos aquí uniendo esfuerzos con las demás autoridades, impulsando el crecimiento de toda la región”, declaró.

También dio a conocer que en las próximas semanas el gobierno regional entrará a licitación el proyecto de la carretera que llegará desde Santo Tomás hasta Quistococha, y se espera que hasta fines de este año pueda ser aprobado, impulsando el turismo y comercio en la ciudad.

Es importante recordar, en la ciudad se ha realizado importantes entregas de obras de pavimentación como los más de 5 kilómetros de pistas en el distrito de Iquitos y Punchana, con una inversión superior a los 60 millones de soles, también se entregó más de 300 cuadras asfaltadas en Iquitos, beneficiando a la población en general, mejorando la transitabilidad en toda la ciudad.

MÁS OBRAS PARA TODA LA REGIÓN

En busca de una calidad educativa igualitaria para los loretanos, este 05 y 06 de agosto se hará la entrega de la nueva infraestructura del colegio emblemático N° 60625 Gustavo Bartra Valdiviezo, en Jenaro Herrera y del colegio N° 60623 Máximo Alvarado Romero, en Bagazán, distrito de Saquena, beneficiando a más de mil familias de la provincia de Requena.

Las nuevas edificaciones constan de dos niveles, servicios higiénicos, aulas, un pabellón con ambientes para sala de profesores, dirección, sub dirección, secretariado, biblioteca implementada con libros, entre otros.

Los alumnos y maestros esperan entusiasmados disfrutar de su nuevo centro de estudio luego de 30 años de espera.

Asimismo, a través del Organismo Publicó Infraestructura para la Productividad (OPIPP), se ejecutó el proyecto de construcción del moderno mercado de Tamshiyacu, en el distrito de Fernando Lores, con una inversión superior a los 8 millones de soles, fondos del Fideicomiso.

La obra brindará mejores condiciones para más de 100 vendedores, quienes expenderán sus productos con las medidas adecuadas. Además, reactivará el intercambio comercial entre comunidades, beneficiando principalmente al agro y pesca en el distrito. Esta obra será entregada próximamente.

El proyecto contempla 171 puestos de venta, frigorífico para la conservación de alimentos, servicios higiénicos, entre otros. Se organizará mediante núcleos funcionales contando con área de administración, abastecimiento y manejo de residuos sólidos. Beneficiando no solo a comerciantes sino también a la población en general.

Entre otras obras que se viene ejecutando a lo largo de la región, la actual gestión cumple con su compromiso de convertir a Loreto en una región productiva, turística y comercial, potenciando nuestro desarrollo, y elevando el nivel de competitividad frente a otras regiones del país.