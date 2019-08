Por: Genaro Rivera Tomasto

naroriver2012.gr@gmail.com

Uno de los principales atractivos turísticos que tiene Iquitos, es la “Carrera Internacional de Balsas en el río Amazonas”, evento que atrae a participantes tanto nacionales como extranjeros deseosos de tener una experiencia en contacto con la naturaleza.

Haciendo un poco de historia, el creador de este evento fue Mike Collis, un Ingles que se enamoró de la selva y se quedó a vivir en Iquitos. La primera edición de la carrera la realizó Mike en julio de 1999 a nivel local en el río Nanay, desde el poblado de Santa Clara hasta Bellavista Nanay. El objetivo en aquel entonces, era crear un atractivo para promocionar la Amazonía. En los años posteriores la carrera se mantuvo igual, a pesar de las limitaciones económicas, pero es a partir del 2006 que se decidió trasladar la carrera al río Amazonas, para recorrer 180 kilómetros en tres días de competencia.

En el año 2007, la carrera atrajo competidores de todas partes del mundo; Australia, Estados Unidos, Inglaterra, Escocia, Canadá, Suiza, España, Nueva Zelanda, Holanda, Alemania, etc. llegando a participar hasta 50 balsas, de las cuales más de la mitad eran extranjeras. El evento se convirtió en la carrera más larga del mundo.

En cada evento los participantes se trasladan a la ciudad de Nauta, en donde cada equipo conformado por 04 personas construye su propia balsa con el material proporcionado por los organizadores. La carrera se inicia remando por el ríio Marañón, hasta llegar a la confluencia con el río Ucayali, convirtiéndose luego en el majestuoso río Amazonas. En el primer día se tiene que remar alrededor de 50 kilómetros aprox. hasta el caserío de Nueva Esperanza. El segundo día 64 kilómetros aprox. hasta Tamshiyacu y en la recta final otros 66 kilómetros hasta llegar a la meta en el Club de Caza y Pesca.

Es importante mencionar que el evento ha pasado por varias etapas en su organización y ejecución, Mike Collis su creador, se encargó durante los primeros años, luego la responsabilidad pasó a la Municipalidad Provincial de Maynas; y por último al Gobierno Regional de Loreto a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanías-DIRCETURA, que se mantiene hasta la fecha.

Algunas guías turísticas como Lonely Planet consideró a la carrera internacional de balsas en el sexto lugar entre los diez eventos deportivos más importantes; y en el año 2012 fue certificada por Guinnes Word Record, como la “Carrera de balsas más larga del mundo”.

A pesar de ser un evento internacional, que tiene reconocido el record Guinnes y se realiza en el río Amazonas, no se le dio la importancia debida por la falta de interés y visión de los organizadores de turno; lo cual ha originado que la participación especialmente de los equipos extranjeros ha disminuido notablemente:

? En el año 1999 se inició con la participación de 23 equipos,

? En el 2010 se inscribieron 48 equipos de los cuales 27 eran extranjeros,

? En el 2012 bajó a 18 equipos,

? En el 2014 subió a 22 equipos,

? En el 2016 bajó a 18 equipos con la participación de solo 04 extranjeros,

? En 2017 solo 16 equipos con 04 extranjeros y

? En 2018 solo 17 equipos con 04 extranjeros.

Estamos en el mes de agosto y de acuerdo a los antecedentes, a finales del mes de setiembre se llevara a cabo la “XXI Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas”, evento deportivo muy importante que se ofrece al turismo internacional.

A pesar de la fecha no se nota aún que se está realizando una promoción agresiva a nivel internacional para dar a conocer que nuestro río Amazonas, nace en el Perú y que es el más largo y caudaloso del mundo, en el cual se realizará la Carrera de Balsas.

Esperemos que para el presente año la Carrera Internacional de Balsas sea todo un éxito, tomando en cuenta que tenemos nuevas autoridades que en sus discursos siempre han mencionado su apoyo al desarrollo turístico de la region.