Carpeta fiscal nunca fue sustraída del Poder Judicial

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, indicó que no hubo una adecuada comunicación en el personal jurisdiccional para agotar la ubicación de la misma, ya que ésta estuvo en Secretaría de Causa del Módulo Penal, la misma que ya fue reportada este 02 de julio.

Ningún trabajador intentó desaparecerla para cobrar dinero indebidamente como desinformaron algunos medios de comunicación.

A propósito de lo que se difundiera esta semana en algunos medios de comunicación locales sobre la supuesta desaparición de una carpeta fiscal en la Corte Superior de Justicia de Loreto, donde además se indicó que la misma habría sido sustraída por un trabajador del Poder Judicial con el propósito de recibir una suma de dinero, favoreciendo la libertad del acusado, se pudo constatar con fuentes oficiales acerca de los hechos reales.

En entrevista con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Mg. Javier Santiago Sologuren Anchante, el magistrado refirió al respecto: “Hubo un apresuramiento en comunicar la pérdida de una carpeta cuando no se agotó su debida búsqueda en el despacho correspondiente del Poder Judicial. Ésta estuvo siempre en la Secretaría de Causa; nadie la sustrajo o la desapareció. Hoy (02 de julio) ha sido localizada. No obstante, hay responsable o responsables administrativos que es preciso identificar: el encargado del archivo modular, responsable de trámite, o el encargado de su traslado; en ese sentido hubo una falta de comunicación en uno o más miembros de este equipo”.

¿Qué sucederá con el acusado, puesto que no pudo instalarse la audiencia?

“La audiencia se estará reprogramando, más no ha concluido el juicio contra dicho procesado. Es importante indicar que el procesado fue llevado a tal audiencia tras su captura, no siendo una audiencia programada en el rol del Juzgado, porque de haber sido una audiencia programada también se hubiera favorecido la ampliación del tiempo de localización de la carpeta fiscal; más el juez tenía que proseguir con las audiencias de su programación, salvaguardando así la debida instalación y celeridad de los demás juicios”.

Dr. Sologuren, si bien está incidente no constituye un acto de corrupción como se ha especulado en varios medios, por las circunstancias que ya nos ha referido, ¿se asumirá alguna medida de sanción por este accionar?

La Administradora del Módulo Penal ya ha puesto de conocimiento ante el órgano de control (la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura-ODECMA Loreto) sobre este acto, a fin de que se sancionen al o los responsables, ya que no agotaron las vías necesarias para localizar la carpeta.

¿Qué tipo de sanción se aplicaría al responsable?

Primero se inicia una etapa de identificación del hecho materia de investigación, para determinar el nivel de gravedad. Potencialmente, este incidente daría lugar a una suspensión y/o multa, lo que dependerá también del récord disciplinario del trabajador. De acuerdo al trámite disciplinario de la ODECMA, en un plazo no mayor de treinta días se estará determinando al o los implicados, así como el tipo de sanción.

Ampliando la información: La carpeta fiscal corresponde al proceso penal seguido contra Alcides Tenazoa Río, Julio Armando Lloclla Valencia y otros por la presunta comisión del delito de falsificación de documentos, en agravio de la empresa de transportes Júpiter. (Oficina de Imagen Institucional-CSJ Loreto)