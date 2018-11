Fueron sorprendidos robando en el interior de una casa

Lo prometieron y cumplieron. Grupo de vecinos de la prolongación Bello Horizonte en el distrito de San Juan Bautista, hicieron justicia con sus manos, tras sorprender a dos sujetos que se encontraban en el interior de una vivienda tratando de llevarse cosas de valor.

Los delincuentes aprovecharon la lluvia que cayó la madrugada de ayer para violentar la puerta de una vivienda, no sin antes rociar un potente somnífero para así hacer dormir a las víctimas y llevarse todo lo que había a su alcance.

Lo que los avezados hampones no se imaginaron, era que a esas horas de la madrugada un vecino pasaba por el lugar y se percató que la puerta estaba semiabierta.

Fue entonces que de inmediato el morador dio aviso a sus demás vecinos, quienes de inmediato llegaron hasta el inmueble y redujeron a los delincuentes.

Luego los sujetos fueron linchados por la enardecida turba de vecinos, quienes ya en su momento advirtieron que sí son sorprendidos por ellos, iban a ser castigados por la justicia popular.

Los hampones dijeron llamarse Jorge Castro (19) y Luis Montes (21), esta vez éstos no fueron entregados a la policía, sino que luego de ser castigados y atados a un poste, la turba dejó que se vayan del lugar, pero les advirtieron que no vuelvan otra vez por la zona, caso contrario, el castigo que recibirán será el doble.

(C. Ampuero)