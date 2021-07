Capitán del Ejército choca a hombre y lo deja mal herido

Pese a ello familia señala que no se está haciendo cargo de los gastos.



Contento porque la dirección de salud había anunciado la dosis de vacuna contra la covid para mayores de 40 años, Carlos Manuel Tamani Alves Milho (42) se levantó temprano a tomar desayuno, luego fue a vacunarse. Después de descansar un momento, cogió su moto y se dirigió al estudio contable donde labora.

Al rato agarró su vehículo y fue a cumplir con una tarea laboral, iba confiado porque según algunos testigos de la calle Pinglo con Pevas donde se registró el choque; él tenía la preferencial. Ni siquiera imaginaba que se encontraría de manera brutal con una camioneta verde manejada por el capitán Javier Bautista Baca Álvarez.

“Fue algo devastador el enterarnos del accidente de mi hijo, toda su pierna rota, los brazos y las manos afectadas, ahora quién va a ver por sus hijos. El capitán no se hace cargo de los gastos, todo estamos afrontando la familia.

El miembro del Ejército dice que el Soat no cubre estos gastos y tampoco se preocupa por atender los pagos que son bastantes en la clínica. Hacemos un llamado al general para que se entere de esta situación y pueda exigir al capitán que cumpla con mi hijo” expresó la madre del tercero de sus hijos María Elena Alves Milho.

Agregó que mucha gente fue testigo del accidente y coinciden en decir que fue por irresponsabilidad del capitán. “Vieron a mi hijo que se quiso levantar, pero que iba a poder si su pierna estaba toda malograda. Me dicen que gritaba por sus manos, que también estaban mal con sus brazos, nosotros pedimos justicia en este caso” agregó la madre.

Ahora el padre de familia accidentado viene siendo tratado en la clínica San Juan, se espera que hasta ahí pueda llegar el miembro del ejército para que aclare la situación y de tener la culpa, que cumpla con todo, como lo hacen los miembros que honran el ejército peruano.