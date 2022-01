Un grupo que aún no cuenta con las dosis correspondientes contra el virus letal.



El médico cirujano César Marchán Mario, que viene atendiendo en el centro de salud ubicado en la cuadra 20 de la Av. Calvo de Araujo, anexo del establecimiento San Antonio; se mostró muy preocupado por la cantidad de menores de edad que vienen saliendo positivos a covid, en el descarte que se hace en el mencionado centro de atención.

“Acá contamos con todo un equipo de médicos, enfermeras, técnicos, laboratorio, para poder dar el servicio a todos. Trabajamos las 24 horas del día, hacemos descartes covid, damos las recomendaciones necesarias, los cuidados y los medicamentos de resultar positivos.

Si el paciente se pone mal acá contamos con una sala de observación que cuenta con oxígeno, mecedoras, todo lo necesario. Se le coloca ahí y se le observa, en caso necesite ir al hospital se le lleva o si no a su casa, pero se le monitorea. Acá no hay vacunación, eso se da en algunos colegios de la ciudad” mencionó el galeno.

¿Y a éstas horas que son las 11 am cuántos casos llevan vistos?

-Cada médico hemos atendido a más o menos 50 personas. En mi caso, de todos ellos unos 28 han dado positivo a covid. La pandemia aún está en un punto alto, por eso hacemos un llamado urgente a la población a que por favor siga manteniendo los criterios de protección, la mascarilla, el distanciamiento y el aseo. No asistir a lugares públicos.

Están dando positivos a covid menores de edad y eso nos preocupa en demasía ya que ellos no cuentan con vacunas. Por lo que pedimos que los cuiden, que tengan cuidados extremos con ellos. Acá los observamos especialmente y hacemos el monitoreo en su casa a fin que no corran riesgos. Pedimos a las personas que nos ayuden para poder cortar esta ola de contagios que sigue habiendo.