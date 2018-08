Así lo dio a conocer la Arq. Gabriela Vildósola, decana del Colegio de Arquitectos de Loreto.

“Estamos acá continuando las reuniones del “Acuerdo de Iquitos”, compartiendo conocimientos sobre los procesos transformadores de las ciudades y de cómo podríamos nosotros a partir de ahí, generar nuestra propia construcción de ciudad.

Contamos con la presencia de la arquitecta Natalia Castaños, de nacionalidad colombiana, nos ha contado sobre el proceso de transformación de Medellín que es un ejemplo a nivel mundial. De cómo a partir de los ciudadanos y del entendimiento entre todos los actores de la sociedad, han podido empezar a transformar Medellín. Todo desde los procesos complejos de violencia, narcotráfico, inseguridad, ellos han podido construir una ciudad mejor.

Este ejemplo nos puede ayudar a construir nuestra propia ciudad con los actores de Iquitos. Este martes (hoy) también estaremos con ella en otra reunión que contará con la asistencia de candidatos y sus equipos técnicos, en el marco de la campaña electoral. Poder orientar y centrarnos en lo que desde el gobierno local se debe impulsar para poder transformar a la ciudad.

Se conformará el observatorio ciudadano que es el que va a acompañar el próximo gobierno a los gobernantes a ver si cumplen con los acuerdos asumidos y firmados en setiembre antes de elecciones. Hay que socializar esos acuerdos a trabajarse y firmar entre todos los actores”, mencionó la decana del Colegio de Arquitectos.

¿Cómo va el proyecto del parque bicentenario?

-Se tiene que repotenciar. He visto en Pucallpa que han lanzado en la expo-amazónica su nuevo proyecto del bicentenario, que es un parque metropolitano. Lo ha lanzado desde su gobierno local, desde la municipalidad de Coronel Portillo. Nosotros hemos tenido limitaciones, necesitamos el apoyo y participación de los gobiernos locales y regional para impulsar e iniciar la segunda etapa del parque, es decir; el desarrollo de las primeras ideas del plan maestros, de cómo sería el parque. Esto a partir de un concurso público de ideas arquitectónicas que deberíamos lanzar este año.

¿Qué opina del asfaltado que quieren o están haciendo en Iquitos?

-Son acciones mediáticas que probablemente no tengan futuro a largo plazo, se piensa en tapar o maquillar las calles que pueden ayudar estos últimos meses del año a que no haya accidentes, pero hay que pensar en que el problema no debe ser eterno, sino que hay que desarrollar un proyecto integral de recuperación de todos los espacios, de las calles. No solo es empistado de calles, las veredas están en mal estado, hay que mejorar las calles de manera integral para que se pueda transitar mejor. Hay que rediseñar la calle como un espacio público que es.

¿Lamentable que el bulevar no se aproveche turísticamente, casonas de la época del caucho están casi abandonadas?

-Así es. Acá se debe construir la ciudad desde la sociedad civil, todos tenemos responsabilidad y todos tenemos que actuar, no solo esperar de las autoridades, sino nosotros como ciudadanos. Un dato interesante de Medellín es que fue un movimiento ciudadano que dijo: “los movimientos políticos o partidos no lo van a hacer sino nosotros”. Y ganaron las elecciones. No fueron políticos los que gobernaron en el 2008, sino profesionales, técnicos, ellos fueron quienes asumieron el gobierno y a partir de ahí construyeron la ciudad.