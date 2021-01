Candidato presidencial Daniel Salaverry llega hoy a Iquitos y tendrá un multitudinario recibimiento en el aeropuerto

Aproximadamente siendo las 7:45 am del día Jueves 27 de Enero de 2021, el candidato presidencial Salaverry arribará a nuestra ciudad y tendrá un gran recibimiento en el aeropuerto internacional Francisco Secada V. de la ciudad de Iquitos, ya que los principales líderes del partido Somos Perú, como son el Dr. René Chávez y el Dr. Hitler Saavedra (candidato congresal N:01) junto a un centenar de personas y simpatizantes vendrán a recibir al líder del partido político Somos Perú, quién vendrá acompañado del ex presidente Martín Vizcarra.

El candidato presidencial de Somos Perú, el Sr. Daniel Salaverry junto al ex presidente el Ing. Martín Vizcarra Cornejo, recorrerán las principales calles y avenidas de la ciudad, así como los principales distritos de Iquitos, se espera con una gran caravana de seguidores y fieles del partido político Somos Perú, asimismo el ex Presidente del congreso, es el tercer candidato presidencial que llega a Loreto para presentar a sus candidatos y su plan de gobierno ante una posible victoria en las urnas este 11 de Abril de 2021.

Finalmente, se conoció que el candidato presidencial de Somos Perú, el Sr. Daniel Salaverry junto al ex presidente el Ing. Martín Vizcarra Cornejo permanecerán unas horas en Iquitos, para luego regresar a la capital en horas de la noche y cumplirán una recargada agenda y se reunirán con diversos sectores para conocer la problemática de la región Loreto.