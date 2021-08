Camioneta arrasó con todo lo que tenía a su paso

Sujeto conducía su vehículo en estado de ebriedad



Las personas de a pie quedaron atónitas al ver como una camioneta se desplazaba a excesiva velocidad y no respetaba los semáforos que habían por las diferentes calles por donde huía.

Entre los perjudicados se encuentra el abogado Eberth Melgar Bardales y un motocarrista quien fue embestido por la camioneta cuando transportaba a una pasajera.

Melgar Bardales, sostuvo que su camioneta que se encontraba estacionada en la Brasil tercera cuadra, fue impactada por la camioneta marca Ford de placa de rodaje L1B-680 de propiedad de Saida Gonzales Macedo y que era conducido por el sujeto, que se encontraba en estado de ebriedad identificado como Eliseo Salazar Filomeno.

Testigos del momento señalaron, que el abogado Melgar Bardales, escuchó un fuerte impacto, cuando salió se dio con la ingrata sorpresa que su vehículo estaba averiado en la parte posterior. En ese momento persiguió al conductor y con ayuda de unos mototaxistas logran retener al conductor cuadras más adelante. El hombre no podía articular palabra alguna. El sujeto baja la luna del carro, el abogado Melgar trata de conversar y exigir que se haga responsable del hecho. Pero éste minutos después, sin importarle absolutamente nada aprieta el acelerador y arrastra por varios metros al hombre de ley. Detrás de él iba un familiar a bordo de una motocicleta. Al verse en una situación difícil y dónde podría perder la vida, se suelta de la ventana del vehículo y se arroja al pavimento. El conductor continuaba con su fuga.

Fue así que tras huir, un grupo de mototaxistas le perseguían. El conductor bajo los efectos del alcohol, continuaba manejando su vehículo a excesiva velocidad. Su trayecto lo hacía por la calle Huallaga, continuando por la calle Sargento Lores, pasando la calle Tacna sin respetar las señales de tránsito y manejando como loco.

Cuando se encontraba por la calle Moore con Sargento Lores, a excesiva velocidad dobla por la izquierda sin respetar el semáforo, donde por poco arrasa con los vehículos menores que habían delante de él. Sin embargo en la calle Morona con Moore, impactó contra un conductor de motocarro, haciendo que el vehículo dé varias vueltas de campana juntamente con su pasajera que se encontraba en el interior del trimóvil. El conductor de la camioneta poco nada le interesó y continuó su huida, los mototaxistas continuaban en la persecución. Finalmente tomó la calle Ricardo Palma, luego condujo por la calle Tacna, por donde no pudo seguir huyendo, debido a que la llanta delantera se había reventado.

Eliseo Salazar Filomeno, bajó del vehículo y su rostro mostraba cansancio, susto y una tremenda desvelada. Aparte de su estado de ebriedad, ya que el dosaje etílico que le fue practicado salió positivo. Por un momento, una enardecida turba quiso hacer justicia con sus manos, pero optaron por esperar a que llegue la policía.

Salazar filomeno trató de huir del lugar a bordo de un motocarro, pero las personas que se encontraban en ese sector le impidieron. Dentro de la camioneta se pudo visualizar una botella de whisky, cajetillas de cigarro, un arma de fuego, entre otras cosas.

Minutos después llegó personal del escuadrón verde, quiénes intervinieron al sujeto y le pusieron a buen recaudo. A pesar de que había cometido este delito, los agentes no procedieron conforme a ley. Mínimo era colocarle la marroca, pero no lo hicieron, le trataron con manos de seda. Salazar Filomeno fue trasladado a bordo de un patrullero hasta la comisaría Iquitos para ser investigado. Se supo que la licencia de portar armas de este sujeto quedó retenida por encontrarse en estado de ebriedad. Se desconoce si su licencia estaba vencida o no.

Afortunadamente no se registró muerte alguna, pero si ocasionó daños materiales. Hasta el cierre de edición sólo se supo que el abogado Eberth Melgar Bardales se encontraba en la comisaría para exigir que el sujeto cubra con todos los gastos de su vehículo a través de una conciliación judicial, caso contrario procederia una denuncia penal.

Sin embargo es importante recordar que, conducir en estado de ebriedad puede ser sancionado con la cancelación del brevete y una multa de 4300 soles. Está prohibido manejar un vehículo si el conductor tiene la licencia retenida, suspendida o está inhabilitado para obtenerla. Otra falta muy grave es provocar un accidente de tránsito que ocasione lesiones graves o la muerte como consecuencia de haber transgredido alguna regla de conducir. En este caso, la norma contempla la cancelación del brevete y la inhabilitación definitiva del conductor para obtener una licencia. (C. Ampuero)