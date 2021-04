“Camas UCI están llenas con pacientes Covid, cuando llegan personas con otras afectaciones graves no hay dónde ponerlos”

Declara el médico César Enrique Medina García, preocupado por otros casos graves que llegan de emergencia al hospital.



Hoy está prohibido enfermarse de otras patologías ya que ni en el hospital regional, ni en el Iquitos están abiertas las consultas externas, por huelga del sector salud.

Aunque se sabe que por ahora el hospital regional es denominado covid, se observa que algunas personas desesperadas ante un hecho trágico como un infarto, accidente vehicular que deja a pacientes graves; acuden al nosocomio a fin que sean atendidos.

Mucho más que desde hace meses continúa la huelga nacional del sector salud que involucra a médicos, enfermeras, técnicos, nutricionistas, tecnólogos; por lo que en el hospital Iquitos también se ha reducido la atención a través de consultas externas. Solo atienden casos de emergencia extrema.

“Es un tremendo problema todo lo que viene pasando en el sector salud. Acá a pesar que no abrimos consultorios externos la capacidad de nuestros pisos supera el 60%. Cuando abramos las consultas realmente la situación será asfixiante. La capacidad es reducida y esto lo vengo diciendo desde hace años.

La capacidad en el departamento de cirugía ha sido rebasada. Este hospital se construyó pensando en 200 mil personas y ahora somos más de 500 mil personas en la ciudad. Este hospital no da para tanto. Hay más especialistas entonces se debe ampliar la atención del hospital en los diferentes servicios” habló Medina García.

¿Prohibido enfermarse ahora que hay huelga nacional indefinida del sector salud, en el hospital Iquitos tampoco hay consultas externas?

-Sí. Hay preocupación porque las personas que no han podido asistir a una consulta externa por otras patologías diferentes a Covid; luego llegan mal al hospital. A veces no tienen otra alternativa y están esperando y esperando. Cuando no dan para más llegan al hospital y de manera grave.

En estos instantes no estamos en capacidad de atender a pacientes graves que encima se complican por el tiempo transcurrido. Peor aún, la UCI solo está para los pacientes covid y está totalmente llena. Si llegan pacientes con infarto, traumatismo encéfalo craneano, no sabemos dónde ponerlos, a dónde ir. Este hospital es el último bastión, es un hospital referencial de acá para adelante solo les queda Lima.

En emergencias presentadas sí se les tiene que atender. Pero hay una gran cantidad de gente que necesita ser operada y ya vamos un año sin atender en consultorios. Una cantidad de gente que está esperando, yo pienso en que cuánta gente ya no estará con nosotros por tanto esperar. Ya deben abrirse las consultas externas en el hospital Iquitos y acá.

Desde el año pasado estamos planteando reabrir los consultorios, antes de la huelga nacional del sector. Que se reabran los consultorios, lo dije en setiembre, octubre noviembre 2020, pero no pasó nada. Y llegó la segunda ola de la pandemia y nuevamente se bloqueó todo porque los escasos recursos de personal, fueron derivados al tratamiento de pacientes covid.

Ahora la segunda ola está descendiendo, no UCI porque ahí sigue lleno, entonces del modular covid ya el personal debe regresar a los servicios. Pero eso no es todo, nos faltan anestesiólogos, somos 4 y necesitamos 8, mejores ambientes para operar.

Mientras no se restructure y se consiga a suficientes especialistas, seguiremos con el mismo número de intervenciones quirúrgicas o sin poder entrar a sala.

El hospital regional debe realizar una cantidad de cirugías como hacíamos antes, somos pocos, pero tenemos la voluntad de operar y sacar a los pacientes adelante. En años pasados operábamos, solo en una mañana, hasta 15 pacientes. Ahora no es así, hay un nudo en la parte quirúrgica y eso se tiene que resolver.