Cámara de vigilancia capta a tenderos robando prendas de vestir

Hecho se registró en una tienda de la calle Próspero

El día de ayer en horas de la noche, una banda conformada por tres ladrones conocidos como “tenderos”, ingresaron a la tienda “Inversiones Él y Ella” ubicado en la calle Próspero cuadra 8 y se apoderaron de dos prendas de vestir.

Las cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que los sujetos distraen al vendedor. Uno de ellos entra al probador, con dos shorts, luego sale solamente con uno. El que está en la parte de afuera en compañía de su cómplice, coge un pantalón corto y lo esconde entre sus partes íntimas.

Tras cometer el robo se van del lugar como si nada hubiesen hecho. Según el propietario del negocio no sería la primera vez que estos sujetos ingresan no solamente a robar en esta tienda, sino a varios locales que hay por el lugar.

“La verdad que me molesta que estos sujetos hagan de las suyas. Tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanta inversión para que estos ladrones nos roben. Por eso es que accedí dar a conocer a la población el rostro de estos sujetos que fueron grabados por mi cámara de vigilancia. No solo me robaron en mi tienda, sino también que lo hacen en otros centros comerciales. Ojalá la policía pueda dar con estos ladrones y darles una enmienda”, refirió el comerciante.

(C. Ampuero)