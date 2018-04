Charlas certificadas

La Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto, continúa desarrollando su programación anual de capacitaciones, en coordinación con diversas instituciones de nuestra región, dirigida a los trabajadores estatales, colaboradores de organismos privados, alumnos universitarios y público en general.

Hoy, a las 6.45 de la tarde se dictará la charla “Libros Electrónicos”, a cargo de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-SUNAT, donde darán a conocer las pautas que se establecieron para la implementación del Sistema de Libros Electrónicos-PLE, donde los contribuyentes puedan implementar el llevado de sus libros y registros de manera electrónica.

El miércoles 02 de mayo, en el mismo horario, se realizará la capacitación en el tema “T Registro PDT Plames”, a cargo de la SUNAT, cuyos funcionarios nos darán a conocer los conceptos y manejos.

Plame es la Planilla Mensual de Pagos, segundo componente de la Planilla Electrónica, que comprende información mensual de los ingresos de los sujetos inscritos en el Registro de Información Laboral (T-REGISTRO), así como de los prestadores de servicios que obtengan rentas de cuarta categoría; los descuentos, los días laborados y no laborados, horas ordinarias y el sobretiempo del trabajador; así como información correspondiente a la base de cálculo y la determinación de los conceptos tributarios y no tributarios, cuya recaudación le haya sido encargada a la SUNAT.

El viernes 04 de mayo, a las 6.45 de la tarde, se desarrollará la charla de capacitación “Renta de Quinta Categoría”, a través de la cual se conocerá el concepto, quiénes están dentro de este tipo de renta, qué conceptos están afectados a la renta de quinta, cuánto debo ganar mínimo para que se efectué la retención, entre otros detalles de esta particular renta.

La Superintendencia de Banca y Seguros también se suma al programa de capacitaciones de la Cámara de Comercio de Loreto, con el tema “Control de Riesgos de la SBS”, el cual se dictará el lunes 07 de mayo, a las 6.45 de la tarde.

Nota: Todas las charlas son gratuitas, pudiendo inscribirse en la Cámara de Comercio de Loreto, ubicado en el jirón Huallaga N° 311, tercer piso.