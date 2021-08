Calle Cuzco con olores nauseabundos por lentitud en construcción de calle

Ayer a las 11 y 30 am bajo un sol hirviente, el olor a putrefacción era insoportable.



Y eso que uno estaba de pasada, no hace falta ni imaginar cómo la están pasando todos los vecinos que viven en la calle Cuzco, cerca de la plaza San Antonio. Incluso los que van a comer en los pequeños restaurantes abiertos frente a la crisis covid.

“Un olor nauseabundo, nauseabundo de verdad, por eso mejor salgo a estas horas de intenso sol, no puedo soportarlo” mencionó una vecina. En esa calle también mora el conocido dirigente del sector salud Gerardo Monge, quien habló un poco más sobre esa obra.

“Mire primero esta obra avanzaba con rapidez, luego salió parte de la gente que trabajaba y quedaron pocos, no sé por qué. La excavación de tierra la hicieron rapidísimo, pienso que era así para que puedan vender la tierra que se llevaban en volquetes.

Ahora estamos llenos de desagües, al mediodía todo apesta, no podemos comer, los malos olores son insoportables. Incluso algunos vecinos están con fiebre, están enfermos quizá por los muchos zancudos, puede ser malaria o dengue.

La obra la inició el gobierno regional a través de la construcción en la zona de San Antonio, la empresa llegó desde Pucallpa. Hace 2 calles en la Cuzco, luego una en la Unión y Nauta.

Hemos tenido un retroceso grande, creo que ahora lo hace otra empresa. Ya he conversado con el Ing. Sicchar de OPIPP, él ya sabe de este problema y esperamos que puedan solucionarlo cuanto antes, no pueden tenernos viviendo entre aguas pestilentes.

Antes la obra avanzaba en el día y hasta en la noche y ahora se ha paralizado, mejor dicho, va muy lenta. Mire cómo estamos, son las 11 y 30 de la mañana y no se ve a obreros trabajando. Esto realmente no puede ser” expresó Monge.