Cajera entregó por error más de 4,000 soles a compradora

Trabajadora pide por favor a la mujer que devuelva el dinero

Stephanie Valeria Upiachihuay Yahuarcani es una joven que trabaja como cajera en la tienda de ropas “Model Skin”, ubicada en la calle 9 de Diciembre con Próspero, y quien entregó por error 4, 730 soles a una compradora, y ahora pide a la mujer se acerqué a devolver el dinero.

Según relata la joven trabajadora, quien lleva laborando en la mencionada tienda por dos semanas, ella estuvo realizando el control del dinero de la caja, dinero que colocó en una bolsa para luego hacer entrega del mismo al propietario del negocio; pero, solo minutos después ingresó una mujer a comprarse una blusa, y al momento que la compradora paga por la ropa, Valeria coloca la blusa que compró la mujer en la misma bolsa donde minutos antes ella había puesto el dinero, y se lo entregó a la compradora que salió del lugar tranquilamente.

La cajera no se percató del hecho hasta ya varias horas después, angustiada espero por la buena voluntad de la mujer para que regresará y devolviera el dinero, algo que nunca llegó a ocurrir.

Valeria Upiachihuay reconoce que se encontraba distraída y que fue un error suyo, pero pide por favor que la mujer le devuelva el dinero, incluso está dispuesta a darle una recompensa, ya que, el propietario del negocio ahora le viene exigiendo que sea ella quien devuelva el dinero o de lo contrario podría ser despedida.

“Pido a la señora que por favor se acerque a la tienda y que me devuelva el dinero, porque el dinero ni siquiera es de mí, sino de la tienda, y el dueño ahora me está exigiendo devolver ese dinero, y yo no tengo esa cantidad”, expresó casi entre lágrimas la joven. (R. Graicht)