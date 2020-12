“Cada vez que llueve nos inundamos”

*Señalaron vecinos que se ven afectados con obra de construcción



Los vecinos que viven por las calles Flor de Topa, Flor de Punga y Flor de Liz, se mostraron moles-tos con la obra que se viene ejecutando en esta parte del distrito de Belén. Los moradores señalaron que debido a las constantes lluvias que viene cayendo en la ciudad, sus desagües han colapsado y sus vidas se ha vuelto un caos.

Los muros de aproximadamente dos metros de altura que quedaron en las fachadas de las viviendas es el problema principal, “no podemos permitir el maltrato de esta empresa, nuestras casas están quedando abajo, los muros laterales por donde se construirá la pista nos está perjudicando de sobremanera. La queja le hicimos llegar al residente de la obra y él nos dijo que no puede hacer nada porque así está el proyecto y no se va a cambiar”, refirió una vecina de la zona.

Indicaron también que prácticamente quedaron atrapados, “no podemos sacar nuestras motos, nuestros motocarros, que son nuestras herramientas de trabajo, quedamos atrapados. Los mu-ros son que se vienen construyendo obstruyen toda entrada y salida. Esto no quiere entender los señores. No podemos vivir así”, manifestaron.

La inundación es inminente. Las precipitaciones que están cayendo en la ciudad han hecho que por lo menos 40 casas queden inundadas. El agua no tiene por donde discurrir y este también es un problema que los empresarios no le dan importancia. Los pobladores amenazaron con tomar medidas radicales y paralizar la obra si es necesario, hasta que el consorcio “Itaya” les tome en cuenta la situación crítica en la que están viviendo. (C. Ampuero)